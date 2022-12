Folgen Sie uns auf LinkedIn und gewinnen Sie attraktive Preise!

News aus der IT-Welt, Fachartikel und Infos rund um unsere Angebote: Die Redaktion des IT-Administrator hält Sie nicht nur auf unserer Webseite und im Newsletter auf dem Laufenden. Auch auf Xing, Facebook und Twitter versorgen wir Sie mit wissenswerten Informationen. Da sollen die Nutzer von LinkedIn nicht länger außen vor bleiben und deshalb hat IT-Administrator auch dort eine eigene Seite eingerichtet. Unter allen LinkedIn-Mitgliedern, die uns im Dezember neu folgen, verlosen wir attraktive Preise!

1x einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro

3x je ein IT-Administrator T-Shirt

5x je ein IT-Administrator Sonderheft nach Wahl

* Unter allen LinkedIn-Mitgliedern, die zwischen dem 1. und 31. Dezember 2022 der Firmenseite "IT-Administrator" neu folgen und uns hierüber per E-Mail an "redaktion@it-administrator.de" mit dem Betreff "LinkedIn" informieren, verlost die Redaktion die im Gewinnspiel genannten Preise. Sonderheft-Ausgaben und T-Shirt-Größen solange der Vorrat reicht. Verlagsmitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Verlosung findet im Januar 2023 durch die Redaktion nach dem Zufallsprinzip statt, die Gewinner werden anschließend per E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme ergeht die Einwilligung zur Datenspeicherung und -verarbeitung zum Zweck und für die Dauer der Durchführung des Gewinnspiels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalterin des Gewinnspiels ist die Heinemann Verlag GmbH, München.

Ebenfalls ein Grund für unsere neue LinkedIn-Seite ist, dass Xing zum Jahresanfang 2023 die beliebten Gruppen einstampft. Das betrifft auch unsere, in der wir Sie über Neuigkeiten zu unseren Verlagsangeboten wie etwa Trainingsterminen auf dem Laufenden gehalten haben. Deshalb möchten wir unseren Gruppenmitgliedern und allen interessierten Admins einen neuen Anlaufpunkt bieten: die IT-Administrator Seite auf LinkedIn [1]. Dort erfahren Sie, was es Neues aus unserem Haus gibt und finden spannende IT-News, nützliche Hintergrundinfos und praktische Tipps aus der IT-Welt.Unter allen neuen Followern, die zwischen dem 1. und 31. Dezember 2022 unserer LinkedIn-Seite beitreten und uns hierüber per E-Mail an [2] informieren, verlosen* wir attraktive Preise:Ein Wechsel lohnt sich also doppelt. Wir freuen uns, Sie auf LinkedIn zu begrüßen und sehen uns dort!Übrigens: Mit dem Ende der Xing-Gruppe entfällt auch der dortige Marktplatz, in dem sich zahlreiche Stellenangebote fanden. Schauen Sie stattdessen doch einmal auf unserem Jobportal [3] vorbei mit seinen vielfältigen Ausschreibungen.