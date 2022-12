Ordnung schaffen: Neues Bordmittel für Windows-Multitasker

Für professionelle Anwender sind zahlreiche gleichzeitig geöffnete Applikationen völlig normal. Um gegen das so leicht entstehende Fensterchaos vorzugehen und wieder einen besseren Zugriff auf die Programme zu bekommen, kann ein neues Bordmittel von Windows 11 weiterhelfen: "Snaplayouts" bietet verschiedene Layouts an, um die Fenster übersichtlich zu ordnen.

Diese Optionen bieten die Snaplayouts bei Monitoren mit mindestens 1920 Pixeln, die größer sind als 24 Zoll.

Um "Snaplayouts" zu nutzen, drücken Sie zunächst die Tastenkombination "Windows-Taste + Z" oder fahren alternativ mit der Maus auf die "Maximieren"-Schaltfläche. Dann erscheint ein Auswahlmenü der von Windows 11 zur Bildschirmanordnung angebotenen Layouts, das in Abhängigkeit von Monitorgröße und -format unterschiedlich umfangreich ist.



Für größere Bildschirme am Arbeitsplatz eignet sich beispielsweise eines mit drei nebeneinanderliegenden Säulen besonders gut. Während das aktuelle aktive Fenster automatisch ins erste Snaplayout eingefügt wird, müssen Sie nur noch die weiteren geöffneten Fenster in der von Ihnen priorisierten Reihenfolge anklicken, um diese ebenfalls einzubinden.