Download der Woche: Picocrypt

Für einen effektiven Schutz Ihrer Dateien müssen Sie nicht unbedingt mit aufwendigen und komplizierten Verschlüsselungswerkzeugen arbeiten. Mithilfe des Algorithmus "ChaCha20-Poly1305" bietet beispielsweise "Picocrypt" eine ausreichend sichere Verschlüsselung samt praktischer Optionen, ist einfacher zu bedienen als vergleichsbare Tools und noch dazu kostenfrei.

Im Rahmen einer einfachen Bedienung bietet Picocrypt einige praktische Optionen an.

Dateien werden in Picocrypt [1] einfach per Drag & Drop eingebunden und schließlich verschlüsselt – dann lässt sich das File ausschließlich mit dem passenden Kennwort wieder öffnen. Dabei sind verschiedene Optionen nutzbar – beispielsweise, ob die Ursprungsdatei unwiderruflich gelöscht oder ein Korruptionsschutz für die Files integriert werden soll. Auch eine Komprimierung bietet Picocrypt an.