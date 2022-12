Bilder kostenfrei online zeichnen und bearbeiten

Zwar zählt Bildbearbeitung nicht zu den Kernaufgaben eines jeden Administrators. Doch egal, ob für berufliche Aufgaben oder als Hobby: Viele IT-Profis haben sicherlich gerne ein Werkzeug zur Hand, mit dem sich sowohl die Arbeit mit JPEGs und Co. als auch das eigenhändige Anfertigen von Bildern schnell und unkompliziert erledigen lassen. Ein solches Onlinetool ist das kostenlose "Kleki".

Wie kostspielige proprietäte Bildbearbeitungssoftware hat Kleki Layer-Optionen an Bord.

Kleki [1] unterstützt seine Nutzer via Browser mit grundlegenden Zeichen- und Mal-Features dabei, eigenhändig Bilder anzufertigen. Zudem ermöglicht die Website auch, Bilddateien zu importieren und Basis-Bildbearbeitungsfunktionen zu nutzen. Das sich bereits seit 2010 in Entwicklung befindliche Open-Source-Portal, das noch immer von der Community weiterentwickelt und gepflegt wird, verfügt dazu auch über eine Layer-Option. Diese erlaubt, ähnlich wie in Photoshop beispielsweise, unterschiedliche Vorlagen übereinanderzulegen und so auch komplexere Darstellungen herzustelllen.