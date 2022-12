Vorschau Januar 2023: Collaboration

IT-Administrator läutet das neue Jahr mit dem Themenschwerpunkt "Collaboration" ein. Darin zeigen wir unter anderem, wie eine sichere Zusammenarbeit mit Sandstorm funktioniert und Sie dank Matrix einen eigenen Chatserver aufsetzen, der etablierte Messenger-Dienste mit einbindet. Außerdem lesen Sie im Januar, was Microsoft in Sachen Exchange Server plant und was das neue Outlook für Windows bietet. In den Tests werfen wir einen Blick auf die Cloudplattform Spike, die E-Mails in Chats umwandelt.

Auf eine gelungene Zusammenarbeit im neuen Jahr: Der Januar-Schwerpunkt lautet "Collaboration".

Die gemeinsame Arbeit an Dateien ist ein wichtiges Thema bei der Produktivität von Teams. Nur, wenn alle Mitarbeiter zuverlässig auf die benötigten Informationen zugreifen können, funktioniert diese Kollaboration erfolgreich. Während klassische Anwendungen auf Zugangsberechtigungen setzen – oft rollenbasiert und dauerhaft zugeteilt – ermöglicht der Ansatz des freien Sandstorm objektbasierte Ansätze mit individuellen Berechtigungen. Wir zeigen, wie sich Dokumente zur Absicherung isolieren lassen und trotz allem produktiv zur Verfügung stehen.



Millionen von Usern kommunizieren derweil über zentrale Chatdienste wie WhatsApp oder Telegram und vertrauen ihre Nachrichten damit einer zentralen Plattform und deren Betreibern an. Wer damit zufrieden ist, kann dies freilich auch künftig so weiterführen. Wer sich hingegen für die Alternative "Matrix" interessiert, die Chats ohne zentralen Anbieter ermöglicht und dennoch die etablierten Dienste nicht außen vor lässt, sollte unseren Workshop im Januar-Heft lesen.



