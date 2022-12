Nachhaltiges Drucken im Büro

IT-Administrator läutet das neue Jahr mit dem Themenschwerpunkt "Collaboration" ein. Darin zeigen wir unter anderem, wie eine sichere Zusammenarbeit mit Sandstorm funktioniert und Sie dank Matrix einen eigenen Chatserver aufsetzen, der etablierte Messenger-Dienste mit einbindet. Außerdem lesen Sie im Januar, was Microsoft in Sachen Exchange Server plant und was das neue Outlook für Windows bietet. In den Tests werfen wir einen Blick auf die Cloudplattform Spike, die E-Mails in Chats umwandelt. [ mehr