Hilfe bei vergessenen Routerpasswörtern

Nicht alle Unternehmen legen ein Backup ihrer Routereinstellungen an. Ist dann das Passwort für den Router abhandengekommen, kann das kostenfreie Tool "Router Password Kracker" in vielen Fällen Zugang verschaffen. Das Programm probiert dabei verschiedene Zugangsdaten am HTTP-Interface aus, bis es den passenden Treffer gelandet hat. Dabei kommen sogenannte Wörterbuchlisten zum Einsatz, um das gesuchte Passwort aufzuspüren.

Mit dem Router Password Kracker erhalten Sie bei vergessenem Passwort unter Umständen wieder Zugriff auf den Router.

Dabei ist eine Basisliste bereits im Setupverzeichnis der Software [1] enthalten. Auf der Webseite des Herstellers finden sich weitere Wörterbücher oder Wortlisten, um den Umfang der Suche noch weiter auszubauen. Nicht nur bei vergessenen Zugangsdaten für den Router ist das Tool hilfreich. So finden Sie auch heraus, ob Angreifer unter Umständen leichtes Spiel bei Ihnen hätten. Aus rechtlichen Gründen darf Router Password Kracker natürlich nur im eigenen Netzwerk eingesetzt werden. Dabei funktioniert das Tool jedoch nicht mit aktuellen Fritzbox-Modellen, da selbige schlicht keine HTTP-Basic-Authentication anbieten.