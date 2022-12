Bluetooth auf dem Mac neu starten

Nicht alle Unternehmen legen ein Backup ihrer Routereinstellungen an. Ist dann das Passwort für den Router abhandengekommen, kann das kostenfreie Tool "Router Password Kracker" in vielen Fällen Zugang verschaffen. Das Programm probiert dabei verschiedene Zugangsdaten am HTTP-Interface aus, bis es den passenden Treffer gelandet hat. Dabei kommen sogenannte Wörterbuchlisten zum Einsatz, um das gesuchte Passwort aufzuspüren. [ mehr