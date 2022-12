Spenden bereitet Freude

Spenden hilft – und zwar nicht nur dem Empfänger, sondern auch dem Spender. Denn was ist schöner als das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Da längst nicht allen Menschen auf dem Planeten in so angenehmen Verhältnissen leben wie in unserem Land, rufen wir unsere Leser gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit deshalb zu einer Spende an "Ärzte der Welt" auf. Auch unser Verlag unterstützt die Organisation seit Jahren. Schließen Sie sich an!

Ärzte der Welt tritt für Menschenrechte ein und dokumentiert Verstöße gegen sie.

Ärzte der Welt [1] ist weltweit aktiv: in der Nothilfe in Ländern wie Syrien ebenso wie in der Entwicklungshilfe mit langfristigeren Projekten. Die Organisation kümmert sich vor allem um Kinder und Frauen in Not, Menschen ohne Zugang zu Gesundheitsversorgung und engagiert sich in der Flüchtlingshilfe. In Deutschland bietet sie auch medizinische Versorgung und Beratung von Personen ohne Krankenversicherung an. Als internationale Hilfsorganisation erhält Ärzte der Welt jährlich das DZI-Spendensiegel. Unterstützen Sie die Organisation jetzt!