Windows-11-Umzugsmüll entsorgen

Nach der Umstellung von Windows 10 auf 11 zeigen sich auf dem Desktop gelegentlich Merkwürdigkeiten. Dann bleiben etwa bereits gelöschte Ordner oder Dateien nach wie vor auf dem Bildschirm und provozieren bei Löschversuchen eine Fehlermeldung. Doch mit einem kleinen händischen Umweg lässt sich dieser Missstand beheben.

Verzeichnismüll auf dem Windows-Desktop lässt sich über den rd-Befehl entfernen.

Um den Windows-11-Desktop nach dem Windows-10-Upgrade von widerspenstigen Ordnern und Dateien zu befreien, begeben Sie sich zunächst mit Administrator-Rechten in die Eingabeaufforderung. Wechseln Sie über den DOS-Befehl cd %userprofile% vom Verzeichnis "C:\Windows\System32\" in Ihr Userverzeichnis. Hier gehen Sie dann noch mit cd desktop zum Pfad der zu löschenden Datei beziehungsweise Ordners. Nun tippen Sie den rd-Befehl (remove directory) mit dem entsprechenden Ordnernamen ein, also etwa rd Junk-Ordner – und das Problem sollte sich erledigt haben. Achtung: Enthalten Ordner- oder Dateinamen ein Leerzeichen, müssen Sie den gesamten Namen in Anführungszeichen setzen.