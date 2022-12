Webanwendungen und APIs in verteilten Umgebungen schützen

Längst zählen Webanwendungen und APIs zu den geschäftskritischen Technologien, und damit auch zu besonders attraktiven Zielen für Cyberangriffe. Gleichzeitig werden die Bedrohungen immer komplexer. Der Fachartikel im Web sucht deshalb nach einem zeitgemäßen Schutz, den er in verteilten, cloudnativen Sicherheitsdiensten findet und detailliert vorstellt.

Gerade in verteilten Umgebungen bieten sich cloudbasierte Sicherheitserkzeuge an.

Unternehmen benötigen heutzutage eine umfassende Sicherheitsinfrastruktur, die sich anpassen und skalieren lässt sowie maschinelles Lernen und globale Daten zu aktuellen Bedrohungen nutzt. Als vergleichsweise junger IT-Securtiy-Ansatz lässt sich eine solche über verteilte cloudnative Sicherheitsservices bilden. Der Online-Fachartikel [1] untersucht, was dieser mehrschichtige, modulare Ansatz zum Schutz von Webanwendungen und APIs, egal ob on-premises, in Clouds oder am Edge, bietet und stellt seine wesentlichen Säulen Web Application Firewall, Api-Securtiy, Bot Defense und DDoS-Abwehr im Detail vor.