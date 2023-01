Vorschau Februar 2023: Endpoint Security

Die Endgeräte der Mitarbeiter sind das Einfallstor für Malware und Hacker schlechthin. Wie Sie hier für deutlich mehr Sicherheit sorgen, erfahren Sie in der Februar-Ausgabe des IT-Administrator. So zeigen wir unter anderem, wie Sie iOS-Devices dank Lockdown Mode abriegeln und eine VPN-Umgebung mit WireGuard und Firezone aufbauen. Zudem werfen wir einen Blick auf Gophish, mit dem Sie eigene Phishing-Tests fahren können. In den Produkttests tritt unter anderem der senhasegura GO Endpoint Manager an, um sein Können zu beweisen.

Die Endpoint Security steht im Februar-Heft im Mittelpunkt.

Der senhasegura GO Endpoint Manager kümmert sich um die Verwaltung und zielgerichtete Verwendung administrativer Zugangsdaten und Berechtigungen. Das System führt Applikationen mit erhöhten Rechten aus, ohne dass Endanwender dazu dauerhaft privilegierte Rechte benötigen. Im Test für die Februar-Ausgabe zeigte sich, das diese Rechtevergabe detailliert und sehr flexibel hilft, die Sicherheit zu verbessern.



Smartphones sind derweil ein beliebtestes Spionageziel. Damit ist es kein Wunder, dass Apple mit seinen jährlichen Betriebssystemreleases einige interessantere Verbesserungen mitbringt, die öffentlich weniger Aufmerksamkeit erhalten haben, aber in Fragen der Informationssicherheit eine gewaltige Rolle spielen. Im Februar stellen wir die zwei wichtigsten Neuigkeiten im Bereich der IT-Sicherheit für Privatpersonen wie auch für Unternehmen heraus.



