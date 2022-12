IT-Administrator wünscht schöne und geruhsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bleiben Sie gesund! Nach diesem in vielerlei Hinsicht ereignisreichen Jahr möchten wir Sie noch einmal auf unsere Kooperation mit der Organisation "Ärzte der Welt" hinweisen, die sich über eine Spende freut. Wir fänden außerdem klasse, wenn wir uns in Zukunft auch bei LinkedIn sehen.

"Ärzte der Welt" [1] ist weltweit aktiv: in der Nothilfe in Ländern wie Syrien und der Ukraine ebenso wie in der Entwicklungshilfe mit langfristigeren Projekten. Die Organisation kümmert sich vor allem um Kinder und Frauen in Not, Menschen ohne Zugang zu Gesundheitsversorgung und engagiert sich in der Flüchtlingshilfe. In Deutschland bietet sie auch medizinische Versorgung und Beratung von Personen ohne Krankenversicherung an.





Auch möchten wir Sie zum anstehenden Jahreswechsel an unseren Umzug zu LinkedIn erinnern, wo Sie uns gerne folgen können [2]. Unter allen neuen Followern im Dezember, die uns darüber per E-Mail informieren, verlosen wir attraktive Preise. Mehr Infos dazu finden Sie unter [3]. Wir sehen uns in 2023!