Windows-11-Werbung ausbremsen

Wie schon sein Vorgänger blendet Windows 11auf seiner Bedienoberfläche gelegentlich Werbung ein. Zwar ist es nicht schwierig, dieses für viele Nutzer nervige Verhalten zu beenden. Doch gilt es dafür, an mehreren Stellen anzusetzen.

Um Windows 11 werbefrei zu halten, ist es notwendig, mehrere Einstellungen zu überprüfen.

Zur Beendigung der Windows-11-Werbeeinblendungen begeben Sie sich im System zunächst zu Benachrichtigungen. Stellen Sie hier sicher, dass die beiden Kontrollkästchen "Möglichkeiten vorschlagen, um Windows optimal zu nutzen und Einrichtung dieses Geräts abschließen" sowie "Tipps und Vorschläge erhalten, wenn Windows verwendet wird" deaktiviert sind. Anschließend navigieren Sie per Rechtsklick in der Kategorie Datenschutz und Sicherheit in den Windows-Berechtigungen auf "Allgemein". Hier schalten Sie in den Optionen "Apps die Anzeige personalisierter Werbung mithilfe meiner Werbe-ID gestatten" und "Vorgeschlagene Inhalte in der Einstellungs-App anzeigen" gegebenenfalls auf "Aus".



Schließlich gilt es nun noch, in der Rubrik Diagnose und Feedback im Dropdown-Menü der "Individuellen Benutzererfahrung" die Option "Erlauben Sie Microsoft, Ihre Diagnosedaten zu verwenden, ausgenommen Informationen zu den von Ihnen besuchten Websites, um Ihre Produkterfahrung mit personalisierten Tipps, Werbung und Empfehlungen zu verbessern" zu untersagen.