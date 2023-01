Risiken und Kosten von Rechenzentren verringern

Rechenzentren werden geplant, gebaut, in Betrieb genommen und dann viele Jahre lang mehr oder minder unverändert genutzt. Doch die Anforderungen der betreibenden Unternehmen, die technologischen Möglichkeiten und die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern sich im Laufe der Zeit teilweise erheblich. Um hier böse Überraschungen zu verhindern, Kosten zu sparen und Risiken zu vermeiden, ist es notwendig, Defizite in Bestandsrechenzentren zu entfernen und Optimierungspotenziale zu nutzen.

Für einen optimierten RZ-Betrieb gibt es zahlreiche Stellschrauben.

Ein Rechenzentrum ist heutzutage eine unerlässliche Infrastruktureinrichtung für viele Unternehmen. Das zeigt sich bereits an der Anzahl der Rechenzentren in Deutschland: Aktuell gibt es hierzulande etwas mehr als 3000 Rechenzentren mit mehr als 40 kW IT-Anschlussleistung. Insgesamt sind es etwa 50.000 kleinere IT-Installationen und Rechenzentren. Die meisten davon entsprechen nicht den neuesten Standards, zumindest nicht umfassend.



Dadurch lassen sie sich nicht optimal nutzen, was zu hohen Kosten und ineffizientem Verbrauch von Ressourcen führt. Unser Fachartikel zeigt [1], wie Unternehmen die Aspekte und Komponenten eines Rechenzentrums ganzheitlich betrachten und miteinander abstimmen, um so Investitionen in Optimierungen sinnvoll einzusetzen und das Rechenzentrum optimal zu nutzen.