Tiefe Einblicke in die Notebook-Batterie

Die meisten Anwender schenken ihren Notebooks in Sachen Batterielaufzeit eher wenig Beachtung – schließlich hängt das Gerät die meiste Zeit sowieso am Netzteil und wird irgendwann aufgrund des Alters ausgetauscht. Dabei ließen sich mit ein bisschen mehr Wissen in Sachen Akkugesundheit sinnvolle Maßnahme zur Verlängerung der Lebensdauer treffen. Ein kurzer Befehl in der Windows-Kommandozeile hilft hier weiter.

Viele Lesestoff in Sachen Akkugesundheit bietet der Battery Report.

Öffnen Sie zunächst mit Admin-Rechten die PowerShell beziehungsweise die Eingabeaufforderung. Dann tippen Sie den Befehl powercfg /batteryreport ein, der einen umfangreichen Bericht erzeugt. Dieser sollte entweder unter "Windows\system32\battery-report.html" oder unter "%userprofile%\battery-report.html" abrufbar sein und lässt sich mit einem Browser öffnen. In der Datei finden Sie ausführliche Informationen über den Batteriezustand sowie ein Gebrauchsprotokoll des Gerätes zur Analyse vor.