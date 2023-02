Vorschau März 2023: Hybrid Cloud

Die wenigsten Unternehmen setzen in Sachen Cloud alles auf eine Karte. Und das aus gutem Grund, erlaubt das Hybrid-Cloud-Konzept doch deutlich mehr Flexibilität. Im März befasst sich IT-Administrator mit dieser Art der Virtualisierung. So lesen Sie beispielsweise, wie Sie die Kosten in Hybrid-Cloud-Umgebungen unter Kontrolle behalten und Workloads effektiv überwachen. Außerdem zeigen wir, auf welchem Weg Sie hybride VMware-Setups errichten und goldene Images erzeugen. In den Produkttests beweist unter anderem Morpheus sein Können in Sachen Cloudverwaltung.

Hybrid Clouds sind der Themenschwerpunkt im März-Heft.

Die Administration von Cloudressourcen ist mühsam. Das gilt erst recht, wenn Firmen hybride Setups fahren und ihre Workloads verteilen. Morpheus verspricht, als einheitliches Verwaltungswerkzeug die großen Hyperscaler ebenso wie praktisch jeden Hypervisor aus lokalen Virtualisierungslösungen zu verwalten und bietet sich mithin als universelles Managementwerkzeug für komplexe Setups an. Und das Tool hält in unserem Produkttest der Tat, was der Hersteller verspricht.



Hybrid-Cloud-Umgebungen bergen daneben erhebliche Einsparpotenziale – in großen Unternehmen im Millionenbereich. Das dafür nötige Finanzmanagement hat allerdings vielschichtige Herausforderungen. Unterschiedliche Prozesse, Kostenarten und Zeithorizonte müssen zueinander finden – dazu braucht es moderne Ansätze: zum einen Technology Business Management für eine transparente Organisation der Inhouse-IT sowie FinOps für dedizierte Betrachtungen der Cloudkosten. Wie Sie das bewerkstelligen, erfahren Sie im März-Heft.



