Dem Notebook helfen, cool zu bleiben

Als Alterserscheinungen können mobile Geräte neben sinkender Arbeitsgeschwindigkeit beispielsweise auch an einem durch erhöhte Prozessorauslastung bedingten Anstieg der Eigenwärme leiden. Spätestens wenn Ihnen ein immer häufigeres Einsetzen des Notebooklüfters auffällt, sollten Sie den Erwerb eines Kühlungs-Gadgets wie des "KLIM Cool" erwägen.

KLIM Cool befreit Notebooks von heisser Luft und sorgt so für eine gute Betriebstemperatur.

In einem neuartigen Design agiert "KLIM Cool" [1] wie ein Staubsauger, der heiße Luft aus dem Laptop saugt. Dabei misst das schlanke Zubehör die Temperatur der Hardware und passt daraufhin die Stärke seiner Lüfter automatisch an. Dafür ist die Drehzahl des Werkzeugs auf bis zu 4200 U/min einstellbar, während ein integrierter Lärmschutz-Schaum die durch Luftbewegung erzeugten Geäusche reduziert. Für seine Arbeit benötigt das Werkzeug dafür lediglich einen seitlichen oder hinteren Lüftungskanal am Notebook. In Tests hat KLIM Cool laut Anbieter einen mittleren Temperaturrückgang von circa 17,6 Grad Celsius erzielt.