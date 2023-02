Download der Woche: EarTrumpet

Spätestens wenn die IT-Klänge am Arbeitsplatz als störend empfunden werden, drohen sie unter anderem die Laune und Konzentration der betroffenen Mitarbeiter und ihres Umfeldes zu beeinträchtigen. Um diesem Missstand vorzubeugen, bietet das kostenfreie Tool "EarTrumpet" eine individuelle, detaillierte Lautstärkeregelung für die einzelnen Anwendungen auf dem Windows-Rechner ebenso wie für angebundene Geräte.



EarTrumpet individualisiert das Audiomanagement unter Windows für einzelne Anwendungen wie für verbundene Geräte.

"EarTrumpet" [1] tritt an, um in puncto Audiomanagement die Windows-Bordmittel mit ihrem einen Basisregler für alle Geräuschquellen erheblich zu erweitern. So gestattet die Freeware dank ihres modernen Designs intuitiv, die Lautstärke sowohl einzelner Anwendungen auf dem Windows-Computer als auch mit der Hardware verbundener Geräte individuell anzupassen – bis hin zur jeweils kompletten Ruhigstellung, auch für alle Geräuschquellen auf einen Schlag. Nicht zuletzt lässt Sie die Anwendung die einzelnen Tonquellen spezifischen Ausgabegeräten zuordnen.