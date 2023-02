Studie: Entwickler auch im Dark Web sehr gefragt

Laut aktuellen Analysen des Security-Anbieters Kaspersky von Stellenanzeigen im Dark Web gehören Entwickler, Angreifer und Designer in der Cybercrime-Community zu den gefragtesten Profilen. Das Gehalt, das diese Art von IT-Profis anlocken soll, liegt zwischen 1300 und 4000 US-Dollar pro Monat.

Entwickler sind derzeit überall heiß begehrt – gerade auch in der Cybercrime-Community.

Im Zeitraum zwischen Januar 2020 und Juni 2022 wurden laut einer Kaspersky-Analyse [1] in 155 Darkweb-Foren rund 200.000 Jobanzeigen veröffentlicht. Die Experten des IT-Security-Anbieters untersuchten dabei im Speziellen 800 der IT-bezogenen Stellenangebote, die Informationen über Langzeit- oder Vollzeitstellen enthielten, und wählten daraus über 160 aus, die explizit ein Gehalt nannten, obwohl Auftraggeber im Dark Web normalerweise nur grobe Gehaltszahlen angeben. Die Vergütung für IT-Experten schwankte zwischen 1300 und 4000 US-Dollar monatlich.



Laut der Untersuchung werden im Dark Web am häufigsten Entwickler gesucht (61 Prozent der Anzeigen). Innerhalb dieser Berufssparte war die Nachfrage nach Webentwicklern, die verschiedene Internetinhalte wie Phishingseiten erstellen, mit großem Abstand am höchsten (rund 60 Prozent). Weiterhin wurden Malware-Programmierer gesucht, die Trojaner, Ransomware, Stealer, Backdoors, Botnets und anderen Arten von Malware entwickeln sowie Angriffstools erstellen und modifizieren können.



Die am zweithäufigsten gesuchte IT-Berufsgruppe im Dark Web setzt sich aus Angreifern beziehungsweise IT-Spezialisten zusammen, die Attacken auf Netzwerke, Webanwendungen und mobile Geräte durchführen (16 Prozent). Diese gesuchten Profile ähneln einem legitimen Penetrationstester, sollen aber meist die Unternehmensinfrastruktur kompromittieren mit dem Ziel einer Ransomware-Infektion oder um direkt Daten oder Geld zu stehlen. Üblicherweise auf das Ziel, schädliche Produkte, wie Phishingseiten oder -Mails, die schwer von echten Inhalten zu unterscheiden sind, zu erstellen, fokussiert sich die am dritthäufigsten gesuchte Gruppe, die Designer (zehn Prozent).



"Das Dark Web fungiert unter anderem als Ökosystem für cyberkriminelle Aktivitäten; dort herrscht wie auch auf dem freien, legalen Markt das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Dies sieht man hier auch im Bereich Recruiting", kommentiert Leiter des Global Research and Analysis Teams (GReAT) in der Region DACH bei Kaspersky.