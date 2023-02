Deutsche begrüßen mehrheitlich Zuwanderung von internationalen IT-Fachkräften

Laut einer aktuellen Umfrage sprechen sich rund 56 Prozent der Deutschen dafür aus, den Zuzug von IT-Fachkräften von außerhalb der Europäischen Union zu erleichtern. Wie der die Befragung initiierende eco-Verband betont, fordert er auch deshalb zügig eine Reform des Einwanderungsrechts. Ziel müsse es sein, dass sich Jobs in der IT-Wirtschaft in Deutschland ohne große bürokratische Hürden annehmen lassen.

Mehrheitlich erwünscht in Deutschland: IT-Fachkräfte aus aller Herren Länder

Die Bundesregierung sollte die Zuwanderung von IT-Fachkräften von außerhalb der EU erleichtern. Dafür sprechen sich mit rund 56 Prozent mehr als die Hälfte der Deutschen aus, stellt eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag des eco-Verbands der Internetwirtschaft e. V. [1] fest. Dagegen sind 30,5 Prozent der Deutschen, 13,4 Prozent sind unentschieden.



Wie der eco-Verband betont, belegen aktuelle Zahlen einen dringenden Handlungsbedarf. So soll laut MINT-Herbstreport 2022 des Instituts der deutschen Wirtschaft im Jahr 2022 die Rekordzahl von rund 326.000 Fachkräften aus dem MINT-Sektor (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) gefehlt haben. Um dagegenzuwirken, habe es sich die Bundesregierung zur Aufgabe gemacht, die Verfahren der Fachkräfteeinwanderung zu beschleunigen und im November 2022 ein entsprechendes Eckpunktepapier vorgelegt. Ziel ist, das 2020 in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz anzupassen, um schneller und einfacher Mitarbeiter aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anwerben zu können.



Dringend gesucht sind IT-Fachkräfte jedes Qualifikationsniveaus, kommentiert Lucia Falkenberg, Sprecherin der Kompetenzgruppe New Work im eco-Verband: "Wir brauchen ein Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsrecht, das es nicht nur den besonders hochqualifizierten Menschen aus dem Ausland ermöglicht, ohne große bürokratische Hürden Jobs in der IT- und Internetwirtschaft in Deutschland zeitnah anzunehmen."