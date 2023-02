Kostenfreier Finanzassistent

Um ihre Finanzen in den Griff zu bekommen, benötigen kleinere und mittlere Firmen möglicherweise keine teuren, komplizierten Softwaresuiten zur Buchhaltung. Denn bereits das Open-Source-Tool "Money Manager Ex" überwacht als Alternative sämtliche ihr anvertrauten Konten, Anlagen und Transaktionen.

Für die Erzeugung individueller Berichte verarbeitet MoneyManager Ex SQL-Abfragen.

Die freie Finanzsoftware "Money Manager Ex" [1] will laut Selbstverständnis Anwendern helfen, ihre Finanzen zu organisieren und den Überblick darüber zu behalten, wohin, wann und an wen ihr Geld fließt. Dafür überwacht das Tool alle Konten, Anlagen und Transaktionen und erstellt auf Wunsch Tabellen und Statistiken. Mit Letzteren lassen sich dann beispielsweise die Ausgaben analysieren und mögliche Einsparungspotenziale ausloten.





Weiter lässt die Open-Source-Lösung den Nutzer auch bestimmte Budgets festlegen und die Zugangsdaten zu Online-Banking-Accounts hinterlegen – auch wenn sie selbst keine direkte Anbindung anbietet. Nicht zuletzt ist der Datenhunger des Tools vergleichsweise gering und sowohl bei Installation als auch für eine jahrelange Ablage der Finanzdaten fallen lediglich wenige MByte an.