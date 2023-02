RDP-Verbindungen besser verwalten

Das Remote Desktop Protocol (RDP) ist in vielen Windows-Umgebungen der Standard für den Fernzugriff auf Rechner. Um bei zahlreichen gleichzeitigen Verbindungen diese besser verwalten zu können, hat Protokollinitiator Microsoft ein separates Tool gelauncht: Mit dem kostenfrei erhältlichen "Remote Desktop Connection Manager" lassen sich beispielsweise einzelne RDP-Verbindungen in Gruppen zusammenfassen.

Der "Remote Desktop Connection Manager" erleichtert die RDP-Verwaltung wie das Management mehrerer Verindungen.

Mit praktischen Features erleichtert der "Remote Desktop Connection Manager" [1] die Verwaltung mehrerer RDP-Verbindungen. So können Admins beim Zusammenfassen solcher Verbindungen in Gruppen auch Einstellungen weiter vererben. Weiter können Sie sich mit dem Werkzeug alle RDP-Verbindungen in einem einzigen Windows-Fenster anzeigen lassen und die erwünschten Credentials wie auch die anvisierte Bildschirmauflösung systemweit definieren. Nicht zuletzt lässt sich das Tool auch weitgehend per Shortcuts steuern, die sich darüber hinaus individualisieren lassen.