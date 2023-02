Online-Intensivseminar "Domaincontroller für Linux-Umgebungen mit FreeIPA"

Unser Intensivseminar "Domaincontroller für Linux-Umgebungen mit FreeIPA" demonstriert praxisnah, wie sich Linux-Clients via Domaincontroller ähnlich komfortabel und unter vergleichbaren Sicherheitsstandards verwalten lassen wie etwa mit dem Active Directory. Dabei erhalten Sie zunächst eine Einführung in LDAP, Kerberos und X.509. Die nächste Veranstaltung findet bereits am 19. April 2023 online statt. Sichern Sie sich schnell einen der begehrten Plätze – für Abonnenten gilt wie immer ein Sondertarif.

Im Online-Intensivseminar "Domaincontroller für Linux-Umgebungen mit FreeIPA" [1] am 19. April bauen die Teilnehmer unter Anleitung von Dozent Thorsten Scherf zunächst mithilfe des Open-Source-Identity-Management-Systems FreeIPA einen Domänencontroller für Linux-Clients auf. Später steht dann unter anderem das zentrale Management von SSH-Schlüsseln sowie von Host-based-Access-Control (HBAC) auf der Agenda, ehe das Seminar schließlich mit der Integration einer Public-Key-Infrastruktur auf den Linux-Domaincontrollern endet. Da die Zahl auf zehn Teilnehmer begrenzt ist, raten wir Ihnen, schnell zu buchen.