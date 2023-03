PC-Support für Digicams

Wenn möglichst hochwertige Fotos gefragt sind, zum Beispiel Produktbilder oder Profilbilder für die Team-Webseite, sollte sich ein IT-Profi ruhig von einer Software unterstützen lassen. Das Open-Source-Tool "digiCamControl" beispielsweise lässt Sie Ihre Digitalkamera vom Windows-Desktop aus steuern und bietet weitere praktische Features.

digiCamControl bietet zahlreiche Nachbearbeitungsoptionen für Fotos von Digitalkameras.

Das quelloffene "digiCamControl“ [1] macht seinem Namen alle Ehre. So können Sie, sobald Kamera und Windows-PC per USB-Kabel verbunden sind, mithilfe der Software beispielsweise die Kameraeinstellungen abändern. Ein Live-View-Modus zeigt Ihnen das aktuelle Bild in Echtzeit auf dem Windows-Rechner an und lässt es Sie mit einer Vielzahl an Optionen anpassen. Oder Sie leiten das Live-Bild lieber an andere Anwendungen weiter, um zum Beispiel Ihre Digicam als eine Art Webcam einzusetzen. Nicht zuletzt kooperiert die Anwendung mit nahezu allen gängigen Digitalkameras – welche genau, zeigt eine Support-Liste auf der Website des Programms an.