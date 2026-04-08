Amazon S3 Files: Objekte weg, Dateisystem her

Wer Clouddaten in S3 speichert und gleichzeitig dateibasierte Tools nutzen will, kennt das Problem: Daten kopieren, synchronisieren, Pipelines bauen. Amazon will diesen Aufwand mit S3 Files auf einen Schlag erledigen – und macht seinen Objektspeicher damit zum Dateisystem.

Amazon hat mit S3 Files eine neue Funktion für seinen Cloud-Speicherdienst Amazon S3 vorgestellt, die Nutzern den Zugriff auf S3-Buckets als vollwertiges Dateisystem ermöglicht. Bislang war das ein klassisches Dilemma: Wer dateibasierte Anwendungen betreiben wollte, musste seine Daten entweder duplizieren oder aufwendige Pipelines zwischen Objekt- und Dateispeicher betreiben. Mit S3 Files soll dieser Umweg entfallen.

Direkter Datenzugriff

Technisch setzt S3 Files auf Amazon EFS (Elastic File System) auf und übersetzt Dateisystemoperationen automatisch in effiziente S3-API-Anfragen. Das bedeutet: Anwendungen, KI-Agenten und Data-Engineering-Teams können direkt auf S3-Daten zugreifen, ohne auch nur eine Zeile Code anzupassen. Dabei bleiben die Daten ausschließlich in S3, es findet keine Auslagerung in ein separates Speichersystem statt. Amazon positioniert S3 damit als ersten und bislang einzigen Cloud-Objektspeicher mit vollständiger, hochperformanter Dateisystem-Unterstützung.

Ein zentrales Versprechen ist die gleichzeitige Zugänglichkeit: Tausende von Compute-Ressourcen – darunter EC2-Instanzen, Container und Serverless-Funktionen – können denselben S3-Bucket parallel als Dateisystem mounten. Aktiv genutzte Daten werden für niedrige Latenz gecacht, während der aggregierte Lesedurchsatz laut Amazon im Bereich mehrerer TByte pro Sekunde liegt. Bestehende S3-Buckets lassen sich ohne Migration einbinden.

Geteilter Arbeitsspeicher

Für KI- und Machine-Learning-Workloads dürfte S3 Files besonders relevant sein: Agenten können damit Zustand und Arbeitsspeicher über Pipelines hinweg teilen, ML-Teams können Datenvorbereitungsschritte direkt auf den Originaldaten ausführen – ohne das bislang übliche Staging in ein separates Dateisystem. Auch klassische Data-Lake-Architekturen, die typischerweise auf S3 aufbauen, aber mit dateibasierten Analysetools arbeiten, können von der Neuerung profitieren.

S3 Files ist ab sofort in 34 AWS-Regionen allgemein verfügbar. Preisdetails finden sich auf der S3-Preisseite von Amazon, technische Details in der offiziellen Dokumentation sowie im AWS News Blog. Interessierte können über das AWS Capabilities Tool prüfen, in welchen Regionen der Dienst verfügbar ist.