Android 17: Nutzer kämpfen mit Touch, Netz und Widgets

Seit Kurzem rollt Android 17 auf Pixel-Geräte aus – und bringt neben neuen Funktionen auch handfeste Probleme mit: verkehrte Wischgesten, verschwundene Widgets im Arbeitsprofil und Netzausfälle bis hin zur verlorenen eSIM. Was Nutzer und IT-Abteilungen jetzt beachten sollten.

Seit dem 16. Juni 2026 verteilt Google das neue Android 17 stufenweise an Pixel-Geräte – und sorgt damit unfreiwillig für Aufsehen. Statt eines reibungslosen Plattformwechsels häufen sich seit dem Start Berichte über fehlerhafte Touch-Eingaben, verschwindende Widgets und Verbindungsabbrüche. Für IT-Administratoren, die Pixel-Flotten in Unternehmen verwalten, hat sich aus einem Routine-Update damit binnen weniger Tage eine handfeste Support-Herausforderung entwickelt.

Google hat mehrere der Fehler inzwischen über offizielle Kanäle bestätigt, einen konkreten Patch-Termin gibt es bislang allerdings nicht. Wer Pixel-Geräte der Generationen 6a bis 10 im Unternehmenseinsatz hat, sollte den automatischen Rollout vorerst stoppen, bis ein korrigiertes Update vorliegt. Doch längst nicht alle Nutzer sind von den Problemen betroffen.

Vier Fehlermuster

Am auffälligsten ist ein Bug in der Touch-Verarbeitung: Bei Pixel 7 bis Pixel 10 reagiert der Bildschirm zeitweise gar nicht, friert kurz ein oder interpretiert vertikale Wischgesten invertiert – ein Swipe nach oben löst dann einen Scroll nach unten aus. Googles erster Tipp, den Cache des Pixel Launchers zu leeren, hilft offenbar nur einem Teil der Betroffenen.

Zweitens verschwinden in eingerichteten Arbeitsprofilen (etwa unter Intune oder vergleichbaren MDM-Lösungen) Widgets wie Kalender, Mail oder Authenticator-Apps vom Startbildschirm – für Unternehmen mit BYOD- oder COPE-Strategien ein direkter Produktivitätseinschnitt.

Drittens kämpfen mehrere Pixel-Modelle, darunter laut Nutzerberichten 6a sowie die Pro-Varianten der Serien 8 und 9, mit instabilen 5G-Verbindungen, die ins LTE-Netz zurückfallen; in Einzelfällen verschwanden zudem hinterlegte eSIM-Profile vollständig. Als Ursache vermuten Branchenbeobachter fehlerhaft geschriebene oder falsch interpretierte Funk- und Modemprofile in der neuen Firmware – eine offizielle technische Erklärung von Google steht noch aus.

Viertens berichten Nutzer von einem eigenständigen WLAN-Problem, das unabhängig von den 5G-Ausfällen auftritt: Das Gerät zeigt eine stabile WLAN-Verbindung an, einzelne Apps – darunter auch Drittanbieter-Apps – erhalten darüber aber keinen Internetzugriff. Branchenbeobachter vermuten eine fehlerhafte IPv6-Verarbeitung als Ursache; ein offizielles technisches Statement von Google dazu steht noch aus.

Erste Workarounds

Für bereits betroffene Geräte kursieren erste, allerdings nur teilweise wirksame Workarounds. Gegen die Touch-Aussetzer berichten manche Nutzer von Besserung, nachdem sie die Funktion "Smooth Display" (120 Hz) kurz aus- und wieder eingeschaltet haben. Beim Widget-Verlust kann eine vorübergehende Einschränkung des Widget-Zugriffs für die System-UI im Work-Profil über das MDM das Problem abmildern.

Bei Verbindungsproblemen empfiehlt der Pixel-Support das Zurücksetzen der Mobilfunknetzeinstellungen; ist die eSIM bereits verschwunden, bleibt meist nur der Weg über den Mobilfunkanbieter, um das Profil neu aufzuspielen. Beim WLAN-Zugriffsproblem half einigen Betroffenen offenbar das Aktivieren von IPv6 am eigenen Heimrouter – ein Hinweis darauf, dass die Ursache tatsächlich in der IPv6-Abwicklung auf Geräteseite liegen könnte.

Update-Rollout verzögern

IT-Administratoren wird derzeit ein vorsichtiges Vorgehen nahegelegt. Da Google den Rollout gestaffelt durchführt, sind noch nicht alle Geräte im Feld aktualisiert. Wer eine Mobile-Device-Management-Lösung wie Microsoft Intune oder Ivanti einsetzt, kann über die Funktion "System Update Postpone" eine Update-Sperre von bis zu 30 Tagen setzen – länger lässt Android diese Verzögerung systemseitig nicht zu.

Reichen die 30 Tage nicht aus, etwa weil Google bis dahin keinen Fix liefert, steht in Intune und der Android-Enterprise-Verwaltung zusätzlich die Funktion "Freeze periods" zur Verfügung: Damit lässt sich eine Update-Sperre von bis zu 90 Tagen konfigurieren, wobei zwischen zwei Sperrzeiträumen ein Mindestabstand von 60 Tagen eingehalten werden muss.

Der Unterschied zu Postpone: Während einer Freeze-Periode werden nicht nur größere Versionswechsel, sondern auch monatliche Sicherheitspatches komplett blockiert – selbst eine manuelle Update-Suche ist für Nutzer währenddessen nicht möglich. Das macht die Funktion zwar wirkungsvoller, aber auch riskanter, da Geräte während dieser Zeit auch keine kritischen Sicherheitsupdates erhalten – ein Kompromiss, den Administratoren bewusst gegen die Stabilitätsprobleme von Android 17 abwägen sollten.

Tricks für Privatnutzer

Werden Geräte nicht zentral verwaltet, bleibt Nutzern die Möglichkeit, automatische Systemupdates in den Entwickleroptionen vorübergehend zu deaktivieren, damit das mehrere GByte große Upgrade nicht über Nacht installiert wird. Einen Hinweis auf die verfügbare Aktualisierung gibt es trotzdem, den Nutzer dann für einige Wochen ignorieren sollten.

Allerdings bleiben die automatischen Systemupdates nach dem Ausschalten der Entwickleroptionen unter Umständen deaktiviert, selbst wenn Anwender sie zuvor wieder eingeschaltet haben. Gleiches gilt für die Tethering-Hardware-Beschleunigung, die sich mit dem Abschalten der Entwickleroptionen ebenfalls ungefragt verabschiedet.

Entweder lassen Nutzer die Entwickleroptionen fortan eingeschaltet, oder sie müssen mit den beiden inaktiven Optionen leben. Ein alternativer Weg ist deshalb die Konfiguration der gespeicherten WLAN-Netze als getaktet. Dann verzichtet Android auf den Download größerer Updates, um die vermeintlich kostenpflichtige Drahtlosverbindung nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen.

Termin für Patch noch offen

Wann ein bereinigter Patch kommt, ist offen. Google hat die Probleme über seine Support-Kanäle eingeräumt, einen festen Termin für einen Fix aber nicht genannt. Branchenbeobachter rechnen mit einer Korrektur im Rahmen des nächsten monatlichen Sicherheitsupdates – üblicherweise erscheint dieses am ersten Montag eines Monats, im Juli wäre das der 6. Juli 2026. Bestätigt ist dieser Termin von Google bislang jedoch nicht. Bis zur Validierung eines stabilen Patches dürfte es für Flottenmanager ratsam sein, mit der Freigabe für die gesamte Belegschaft zu warten.