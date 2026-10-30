Stille SMS legt Android-Telefonie lahm

Kein Klick, keine Benachrichtigung, kein Netz: Eine präparierte SMS bringt Android-Smartphones aus dem Tritt, beendet laufende Anrufe und kann Geräte in eine Neustart-Schleife zwingen. Googles Oktober-Update hilft, aber nicht jedem.

Eine einzige manipulierte SMS reicht aus, um auf vielen Android-Smartphones die Telefonfunktion lahmzulegen. Laufende Gespräche brechen ab, auch Notrufe, und der Besitzer bekommt davon nichts mit. Der Sicherheitsforscher Mark B hat die Lücke unter dem Namen “SMS of Death” am 29. Oktober 2026 öffentlich gemacht.

Betroffen ist der Telefonie-Dienst von Android, also der Prozess com.android.phone, der unter anderem Anrufe und die Mobilfunkverbindung steuert. Der Forscher hat den Angriff auf einem Pixel 9 und auf verschiedenen Samsung-Modellen der Galaxy- und A-Serie getestet und kam dabei auf eine Erfolgsquote von 100 Prozent. Google hat die Schwachstelle mit dem Sicherheitsupdate für Oktober 2026 geschlossen, allerdings nicht für alle Android-Versionen.

Ein fehlender Prüfschritt mit Folgen

Der Angriff nutzt sogenannte WAP-Push-Nachrichten, eine spezielle Form von Daten-SMS, die Android im Hintergrund verarbeitet. Beim Auswerten einer solchen Nachricht liest die Komponente WapPushOverSms die Länge eines Datenabschnitts aus und wandelt diesen Wert ohne Plausibilitätsprüfung in eine Ganzzahl um.

Setzt ein Angreifer diesen Längenwert gezielt hoch an, kippt die Zahl bei der Umwandlung ins Negative, konkret auf rund minus 2,1 Milliarden. Android versucht daraufhin, einen Speicherbereich mit negativer Größe anzulegen. Das löst einen nicht abgefangenen Fehler aus (NegativeArraySizeException), der den kompletten Telefonie-Prozess abstürzen lässt.

Smartphone hängt in der Schleife

Das Opfer muss dafür nichts tun: Die Daten-SMS erscheint nicht im Posteingang, auch die Absendernummer bleibt unsichtbar. Pro Nachricht ist das Gerät etwa ein bis zwei Sekunden ohne Netz, aktive Gespräche werden dabei beendet. Weil Mobilfunkanbieter unbestätigte Nachrichten erneut zustellen, verursachte in Tests schon eine einzelne SMS bis zu eine Woche lang wiederkehrende Ausfälle, rund 20 Nachrichten machten ein Gerät für längere Zeit unbrauchbar.

Noch hartnäckiger wird es, weil die präparierte Nachricht in einer internen Warteschlange liegen bleibt und bei jedem Neustart erneut verarbeitet wird. Androids Schutzmechanismus RescueParty schickt das Telefon dann etwa alle 90 Sekunden in den Recovery-Modus, wo die Option zum Löschen aller Daten wartet. Einen Ausweg ohne Werksreset hat der Nutzer @sakisdog auf GitHub dokumentiert, er setzt aber einen Computer und das Entwicklerwerkzeug ADB voraus.

Besonders heikel ist die Sache beim Notruf. Der Forscher verweist auf Australien, wo Netzbetreiber nach Vorgaben der Regulierungsbehörde ACMA Handys sperren müssen, die die Notrufnummer 000 nicht erreichen; Telstra etwa blockiert solche Geräte, wenn binnen 28 Tagen nichts passiert. Im Extremfall könnte ein Angreifer so dafür sorgen, dass das Gerät seines Opfers vom Netz ausgeschlossen wird.

Update nicht für alle Geräte

Mark B meldete die Lücke am 5. Mai 2026 über Googles Vulnerability Reward Program und schlug gleich eine einfache Bereichsprüfung als Lösung vor. Google ging einen anderen Weg: Der Fix fängt den Fehler breiter ab und löscht die schadhafte Nachricht, damit sie weder bei erneuter Zustellung noch beim Neustart wieder zuschlägt. Geschützt sind Geräte mit Android 14 bis 17 ab dem Patchlevel Oktober 2026.

Für ältere Geräte sieht es schlechter aus: Der Absturz lässt sich laut Forscher ab Android 12 auslösen, Android 12 und 13 bekommen aber keinen Fix mehr. Zusätzlichen Druck erzeugt, dass ein funktionsfähiger Proof of Concept samt Quellcode auf GitHub veröffentlicht ist, laut Autor ausschließlich für Forschung und autorisierte Tests.