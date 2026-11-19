Größer als SpaceX und mit 1,5 Billionen Dollar bewertet: Anthropic wagt heute den Sprung an die Börse und stellt dabei einen neuen Rekord auf. Was hinter dem Hype steckt und welche Risiken Anleger kennen sollten.

Anthropic, das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude, ist ab heute ein börsennotierter Konzern. Am Mittwochabend legte das Unternehmen den Ausgabepreis auf 83 Dollar pro Aktie fest. Das liegt über der erwarteten Spanne und bewertet den KI-Riesen mit 1,5 Billionen Dollar. Damit ist Anthropic schon vor dem ersten Handelstag mehr wert als die meisten Konzerne an der Wall Street.

Mit dem Börsengang hat Anthropic auch einen historischen Rekord aufgestellt. Rund 81,3 Milliarden Dollar fließen durch den Verkauf der Aktien, mehr als bei SpaceX, das im Juni etwa 75 Milliarden Dollar eingesammelt hatte. Größer war bisher kein Börsengang.

Die Nachfrage übertraf die Erwartungen

Noch vor gut einer Woche ging Anthropic deutlich vorsichtiger an die Sache heran. Im überarbeiteten Börsenprospekt war eine Preisspanne von 70 bis 78 Dollar genannt, angeboten werden sollten 825 Millionen Aktien. Weil die Nachfrage der Investoren aber offenbar groß war, erhöhte das Unternehmen sowohl den Preis als auch die Zahl der Aktien. Nun sind es 980 Millionen Aktien, also rund 19 Prozent mehr als geplant.

Der Löwenanteil davon, gut 956 Millionen Aktien, stammt direkt von Anthropic, und der Erlös daraus fließt in die Firmenkasse. Die übrigen knapp 24 Millionen Aktien verkaufen Altaktionäre, laut Medienberichten die sieben Mitgründer. An diesem Teil verdient Anthropic selbst nichts.

Und es könnte noch mehr werden: Die beteiligten Banken dürfen innerhalb von 30 Tagen bis zu 147 Millionen zusätzliche Aktien kaufen. Werden sie alle verkauft, kämen noch einmal gut 12 Milliarden Dollar hinzu. Parallel sollen laut Prospekt große Partner wie Google, Nvidia, Microsoft und TSMC für 26 Milliarden Dollar Aktien außerhalb der Börse kaufen.

Viel Umsatz, aber noch mehr Ausgaben

Woher der Optimismus kommt, ist kein Geheimnis. Claude ist vor allem bei Unternehmen gefragt, und Ende Oktober lag Anthropics Umsatz aufs Jahr hochgerechnet bei rund 81 Milliarden Dollar. Allein im Oktober kamen 10 Milliarden Dollar dazu. Zum Vergleich: Im Mai wurde das Unternehmen bei einer Finanzierungsrunde noch mit 965 Milliarden Dollar bewertet.

Doch der Erfolg kostet. Unterm Strich schreibt Anthropic weiterhin Verluste, denn die Rechenzentren, die die KI-Modelle trainieren und betreiben, verschlingen Unsummen. Laut AP hat sich das Unternehmen auf Ausgaben von rund 900 Milliarden Dollar für Rechenleistung und Infrastruktur verpflichtet, davon allein 70 Milliarden Dollar in den nächsten zwölf Monaten. Mit dem frischen Geld von der Börse muss sich Anthropic für diese Ausgaben weniger verschulden.

Ein Konzern mit Gemeinwohl-Auftrag

Wer jetzt Anthropic-Aktien kauft, steigt in ein ungewöhnlich aufgestelltes Unternehmen ein. Als sogenannte Public Benefit Corporation ist Anthropic nicht nur seinen Aktionären verpflichtet, sondern auch einem Auftrag für das Gemeinwohl. Ein eigens eingerichteter Treuhandrat kann die Mehrheit des Verwaltungsrats bestimmen, sodass Anleger weniger Einfluss haben als bei vielen anderen Unternehmen.

Wie die Aktie sich schlägt, zeigt sich im Laufe des Tages, wenn der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel “ANT” beginnt. Hauptkonkurrent OpenAI will erst im kommenden Jahr an die Börse. Bis dahin dürfte Anthropic für viele Anleger als Gradmesser dafür gelten, wie viel der Markt einer führenden KI-Firma tatsächlich zutraut.