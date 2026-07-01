Mehr Agent, weniger Kosten: Claude Sonnet 5 startet

Anthropic hat mit Claude Sonnet 5 ein neues KI-Modell veröffentlicht, das agentische Fähigkeiten auf ein bislang unerreichtes Sonnet-Niveau hebt – und fast an das teurere Opus-Modell heranreicht. Zeitgleich gibt es eine überraschende Wendung: Die zuvor blockierten Modelle Mythos 5 und Fable 5 sollen bald wieder verfügbar sein.

Anthropic hat am 30. Juni 2026 sein neues Sprachmodell Claude Sonnet 5 vorgestellt. Das Unternehmen bezeichnet es als das bislang agentischste Modell der Sonnet-Reihe: Es kann eigenständig Pläne entwickeln, Werkzeuge wie Browser und Terminals bedienen und Aufgaben autonom erledigen – ein Leistungsniveau, das noch vor wenigen Monaten größeren und teureren Modellen vorbehalten war. Während frühere Sonnet-Generationen wie 3.5, 3.6 und 3.7 bereits als Startpunkt der agentischen KI-Ära galten, hatten zuletzt vor allem die leistungsstärkeren Opus-Modelle die größten Fortschritte gemacht. Mit Sonnet 5 will Anthropic diesen Abstand nun deutlich verkleinern.

Ähnliche Leistung, geringerer Preis

Nach Angaben des Unternehmens liegt die Leistung von Sonnet 5 in vielen Bereichen nah an der von Opus 4.8, allerdings zu einem niedrigeren Preis. Bei Auswertungen zu Denkleistung, Werkzeugnutzung, Programmierung und Wissensarbeit übertrifft das neue Modell seinen Vorgänger Sonnet 4.6 spürbar. Auch bei den Kosten-Leistungs-Kurven zu den Testreihen BrowseComp und OSWorld-Verified zeigt sich: Sonnet 5 deckt bei unterschiedlichen Aufwandsstufen ein breiteres Spektrum ab als Sonnet 4.6 und erreicht bei höherem Aufwand in Teilbereichen sogar das Niveau von Opus 4.8. Nutzer können dabei selbst entscheiden, wie viel Rechenaufwand – und damit Kosten – sie für eine Aufgabe einsetzen wollen.

Auch bei der Sicherheit sieht Anthropic Fortschritte gegenüber dem Vorgängermodell. Sonnet 5 erkenne bösartige Anfragen und Manipulationsversuche über sogenannte Prompt-Injection-Angriffe zuverlässiger und neige seltener zu Halluzinationen oder übertriebener Zustimmung. In einem automatisierten Verhaltensaudit, das eine breite Palette unerwünschter Verhaltensweisen prüft, schnitt Sonnet 5 insgesamt sicherer ab als Sonnet 4.6 – wenn auch nicht ganz so gut wie die leistungsstärkeren Modelle Opus 4.8 und Claude Mythos Preview.

Soll keine Exploits bauen

Bei potenziell gefährlichen Cyberfähigkeiten, etwa der Entwicklung von Software-Exploits, bleibt Sonnet 5 laut den veröffentlichten Testergebnissen deutlich hinter Opus 4.8 und Mythos 5 zurück. In einem gemeinsam mit Mozilla entwickelten Test zu Sicherheitslücken im Firefox-Browser gelang es dem Modell in keinem Fall, einen vollständig funktionsfähigen Exploit zu erstellen. Weil das Modell dennoch etwas stärkere Cyberfähigkeiten zeigt als sein Vorgänger, hat Anthropic von Beginn an dieselben Sicherheitsvorkehrungen aktiviert, die bereits bei Opus 4.7 und 4.8 zum Einsatz kommen.

Claude Sonnet 5 steht ab sofort auf allen Plänen zur Verfügung und ist künftig das Standardmodell für Nutzer der Free- und Pro-Version. Auch Kunden mit Max-, Team- und Enterprise-Zugang können darauf zugreifen, ebenso wie Entwickler über Claude Code und die Claude Platform. Über die Programmierschnittstelle ist das Modell unter der Bezeichnung "claude-sonnet-5" nutzbar. Bis zum 31. August 2026 gilt ein Einführungspreis von 2 US-Dollar pro Million Input-Token und 10 US-Dollar pro Million Output-Token, danach steigt der Preis auf 3 beziehungsweise 15 US-Dollar. Um die höhere Auslastung durch anspruchsvollere Aufwandsstufen abzufedern, hat Anthropic zudem die Rate-Limits in Chat, Cowork, Claude Code und der Claude Platform angehoben.

Fable 5 und Mythos 5 wieder verfügbar

Kurz nach der Vorstellung von Sonnet 5 meldete sich Anthropic mit einer weiteren Neuigkeit zu Wort: Über den Kurznachrichtendienst X teilte das Unternehmen mit, dass das US-Handelsministerium die Exportkontrollen für die Modelle Claude Fable 5 und Mythos 5 aufgehoben habe. Der Zugang zu beiden Modellen, der zuvor im Rahmen einer entsprechenden Exportauflage vorübergehend ausgesetzt worden war, solle ab dem folgenden Tag schrittweise wiederhergestellt werden. Weitere Details wolle man in Kürze nachreichen. Anthropic bedankte sich in der Mitteilung ausdrücklich bei den Nutzern für ihre Geduld sowie bei allen Beteiligten, die an der erneuten Bereitstellung der Modelle mitgewirkt hätten.