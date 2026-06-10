Anthropic gibt „Mythos“-Klasse frei – aber nur mit Einschränkungen

Anthropic öffnet sein bislang leistungsfähigstes KI-Modell erstmals für eine breitere Öffentlichkeit: Claude Fable 5 ist die „sichere“ Variante der neuen Mythos-Klasse . Das Modell soll bei Softwareentwicklung , Wissensarbeit und visuellen Aufgaben deutlich stärker sein als bisherige Claude-Generationen – gleichzeitig aber in besonders sensiblen Bereichen bewusst ausgebremst werden.

In Kürze Fable 5 ist die öffentlich verfügbare, abgesicherte Variante der neuen „Mythos“-Modellklasse – ausgelegt auf Wissensarbeit und Softwareentwicklung.

ist die öffentlich verfügbare, abgesicherte Variante der neuen „Mythos“-Modellklasse – ausgelegt auf Wissensarbeit und Softwareentwicklung. Bei potenziell kritischen Themen (z. B. offensive Cybersecurity) greift ein Guardrail-Mechanismus (Sicherheitsvorkehrungen und Richtlinien) : Anfragen werden blockiert oder an ein weniger leistungsfähiges Modell weitergereicht.

: Anfragen werden blockiert oder an ein weniger leistungsfähiges Modell weitergereicht. Für Unternehmen bleibt eine „Frontier“-Variante (z. B. Mythos 5 ) unter Umständen nur im Rahmen eines Partnerprogramms verfügbar.

) unter Umständen nur im Rahmen eines Partnerprogramms verfügbar. Für Admins zählt: Policy vor Prompt – klare Regeln zu Daten, Zugriff, Logging und Freigabeprozessen, statt blindem Vertrauen in Modellfilter.

– klare Regeln zu Daten, Zugriff, Logging und Freigabeprozessen, statt blindem Vertrauen in Modellfilter. Die Nutzung über API/Pläne ist möglich, aber Preis/Token und „Cost per Task“ sollten früh im PoC gemessen werden.

Warum die Veröffentlichung abgespeckt ist

Der Hintergrund sind anhaltende Bedenken, dass ein Modell dieser Leistungsklasse bei falscher Nutzung offensive Cybersecurity-Workflows beschleunigen könnte – etwa bei der Identifikation und Ausnutzung von Schwachstellen. Deshalb blockiert Fable 5 bestimmte Anfragen (unter anderem in Cybersecurity-Kontexten) und leitet sie an das weniger leistungsfähige Claude Opus 4.8 weiter. Laut Anthropic soll das in der Praxis nur in einem kleinen Teil der Nutzung passieren.

Für IT-Abteilungen ist das vor allem aus zwei Gründen relevant:

Risikoreduktion : Guardrails ( Sicherheitsvorkehrungen und Richtlinien) sollen verhindern, dass die leistungsfähigsten KI-Fähigkeiten direkt für Exploit-Entwicklung genutzt werden.

: Guardrails ( sollen verhindern, dass die leistungsfähigsten KI-Fähigkeiten direkt für Exploit-Entwicklung genutzt werden. False Sense of Security: Die eingebauten Schutzfunktionen ersetzen keine Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen. Sie hängen vom Anbieter ab und können sich durch Updates ändern – oder in Enterprise-Versionen anders umgesetzt sein.

Project Glasswing: Zugriff für ausgewählte Partner

Parallel zur öffentlichen Variante Claude Fable 5 hält Anthropic eine leistungsnähere Ausgabe der neuen Modellklasse vor: Claude Mythos 5 basiert auf derselben Grundarchitektur, soll aber – je nach Einsatzbereich – weniger stark reglementiert sein. Den Zugriff darauf gibt Anthropic allerdings nicht breit frei, sondern nur an ausgewählte Organisationen im Rahmen von Project Glasswing. In diesem Partnerprogramm arbeitet der Anbieter nach eigener Darstellung mit Unternehmen aus Tech, Security und angrenzenden Bereichen zusammen, um das Modell in kontrollierten Szenarien zu evaluieren und Risiken früh zu adressieren. Ziel ist es, die Fähigkeiten solcher „Frontier“-Modelle nicht nur zu demonstrieren, sondern sie zugleich für defensive Zwecke nutzbar zu machen – etwa indem Partner die Technologie einsetzen, um Schwachstellen schneller zu identifizieren, Prozesse zur Härtung zu verbessern oder Sicherheitsmaßnahmen in komplexen Software- und Infrastrukturumgebungen zu testen. Für IT-Verantwortliche ist Glasswing damit auch ein Signal: Anthropic trennt zwischen einer breit verfügbaren, stärker abgesicherten Version (Fable 5) und einem selektiven Zugang für Organisationen, die unter definierten Bedingungen tiefergehende Capabilities prüfen dürfen – typischerweise verbunden mit strengeren Vorgaben, Dokumentation und Governance rund um Nutzung, Daten und Ergebnisse.

Rechenleistung und Ressourcenbedarf: Was man über Fable 5/Mythos 5 ableiten kann

Konkrete Angaben zur Rechenleistung (z. B. GPU-Typen, FLOPS, Clustergröße) veröffentlicht Anthropic bei Fable 5/Mythos 5 nicht. Für Admins lässt sich der „Compute-Footprint“ deshalb nur indirekt einschätzen – vor allem über Preisstruktur, Kontextfenster und Funktionsumfang. Anthropic positioniert Fable 5 und Mythos 5 explizit als Modelle, die länger autonom arbeiten und komplexe Aufgaben über mehr Schritte hinweg bearbeiten können – genau das kostet im Hintergrund zusätzliche Rechenzeit pro Anfrage.

Ein weiterer Hinweis ist die Token-Bepreisung: In der Claude-API sind Output-Tokens deutlich teurer als Input-Tokens, was typisch ist, weil das Generieren von Text („Decoding“) im Vergleich zum reinen Einlesen häufig mehr Rechenaufwand verursacht. Entsprechend sollten Teams nicht nur „Preis pro Million Tokens“ betrachten, sondern den Cost per Task (Tokenverbrauch + Iterationen + Nacharbeit).

Schließlich wirkt sich auch die Kontextfenster-Größe auf Latenz und Kosten aus: Je mehr Kontext (lange Chats, große Dokumente, viele Anhänge) pro Request verarbeitet wird, desto höher wird in der Regel der Rechen- und Speicherbedarf. Anthropic beschreibt dafür eigene Mechanismen wie Token-Budgeting und empfiehlt bei großen Prompts das gezielte Management des Kontextes.

Benchmark-Vergleich: Claude Mythos 5/Fable 5 liegt in vielen Disziplinen vorn, bei Bio- und Cybersecurity-Werten spielen Safeguards/Fallbacks eine größere Rolle. (Quelle: Anthropic 09.06.2026)



Die Benchmark-Tabelle zeigt, dass Claude Mythos 5/Fable 5 in vielen praxisnahen Disziplinen – insbesondere bei agentischem Coding, Knowledge Work und Tool-Nutzung – aktuell die höchsten Werte erreicht und damit in der „Frontier“-Liga spielt. Gleichzeitig weist die Methodik darauf hin, dass in Cybersecurity- und Biologie-Benchmarks Schutzmechanismen greifen: Fable 5 wird dort teilweise „zurückgestuft“ und performt näher an Opus 4.8, was die Guardrails im Betrieb sichtbar macht. Für Admins heißt das: Nicht nur „Top-Score“ zählt, sondern auch Einsatzgrenzen, Fallback-Verhalten und Kosten pro Aufgabe – sonst wird ein Testlauf schnell teuer – und die nötigen Regeln und Kontrollen werden zu spät (oder gar nicht) umgesetzt.

Eine passende Warnung aus der Praxis: In einem Axios-Bericht schilderte ein KI-Berater, dass ein nicht genannter Unternehmenskunde bei der Einführung eines leistungsfähigen Modells die Kosten massiv unterschätzt habe – weil keine Usage-Caps, keine Budgetgrenzen und kein sauberes Monitoring aktiv waren. Ergebnis: In nur einem Monat sei eine Rechnung in der Größenordnung von 500 Millionen US-Dollar aufgelaufen. Ob und in welcher Form diese Summe am Ende tatsächlich bezahlt wurde, ist öffentlich nicht verifiziert – als Beispiel zeigt der Fall aber, wie schnell „mehr Kontext, mehr Agenten-Loops, mehr Output“ in echten Geldbeträgen explodieren kann, wenn Governance und Limits fehlen.

API, Pläne und Preise

Fable 5 ist über die Claude-API sowie über entsprechende Pro/Team/Enterprise-Pläne verfügbar. Für die API nennt Anthropic Preise von 10 USD pro 1 Mio. Input-Tokens und 50 USD pro 1 Mio. Output-Tokens – laut Berichten etwa doppelt so teuer wie Opus 4.8.

Einordnung für IT-Adminstratoren

Modell-Guardrails ersetzen kein Governance-Konzept



Auch wenn Fable 5 bestimmte risikoreiche Prompts blockiert oder umleitet, bleiben organisatorische und technische Kontrollen erforderlich – insbesondere, sobald KI in Dev-, Ops- oder Security-Workflows eingesetzt wird. Dazu gehören u. a. verbindliche Regeln zur Datenklassifizierung (keine Secrets oder personenbezogenen Daten in Prompts), Protokollierung und Monitoring (z. B. API-Nutzung, Logs, Kosten), klar definierte Freigaben für Security-Use-Cases (z. B. Red-Team-/Blue-Team-Abgrenzung) sowie die Einbindung in bestehende Prozesse wie Secure SDLC und Incident Response.

Leistungsvorteile messen, Kosten aktiv steuern



Ein leistungsfähigeres Modell kann Aufgaben schneller und mit weniger Iterationen erledigen – das kann höhere Tokenpreise teilweise kompensieren. Um das belastbar zu bewerten, empfiehlt sich ein kurzer Proof-of-Value mit vergleichbaren Aufgaben und identischer Datenbasis, definierten Qualitätskriterien (inkl. Nacharbeit/Korrekturschleifen) sowie einem Vergleich des Tokenverbrauchs und der Gesamtkosten pro Aufgabe.

Mythos-Zugang bleibt ein selektives Angebot



Mit Mythos 5 entsteht faktisch eine Trennung zwischen einer breiter verfügbaren, stärker abgesicherten Variante und einem selektiven Zugang zu „Frontier“-Funktionen. Für Security-Teams kann das interessant sein – praktisch relevant wird es jedoch nur, wenn eine Organisation in entsprechende Programme aufgenommen wird und die Compliance-, Vertrags- und Governance-Anforderungen dafür erfüllt.

Quellen:

Anthropic Pressemeldung: Claude Fable 5 and Claude Mythos 5

Anthropic: Projektseite Glasswing

Fast Company Newsmeldung: One company spent half a billion dollars on Claude