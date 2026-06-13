Anthropic muss Fable 5 und Mythos 5 abschalten

Anthropic muss den Zugriff auf seine neuen KI-Modelle Fable 5 und Mythos 5 vorerst weltweit deaktivieren. Hintergrund ist eine Exportkontrolldirektive der US-Regierung, die ausländischen Staatsangehörigen den Zugang untersagt. Das Unternehmen spricht von einem Missverständnis und kritisiert die Maßnahme als unverhältnismäßig.

Das US-amerikanische KI-Unternehmen Anthropic hat den Zugriff auf seine erst kürzlich vorgestellten Modelle Claude Fable 5 und Claude Mythos 5 vorerst abgeschaltet. Nach Angaben des Unternehmens ging am 12. Juni 2026 eine Exportkontrolldirektive der US-Regierung ein, die den Zugriff auf beide Modelle für ausländische Staatsangehörige untersagt – unabhängig davon, ob sich diese innerhalb oder außerhalb der USA befinden. Betroffen wären demnach sogar Anthropic-Mitarbeiter ohne US-Staatsbürgerschaft.

Da Anthropic offenbar nicht kurzfristig sicherstellen kann, dass ausschließlich berechtigte Nutzer Zugriff erhalten, deaktivierte das Unternehmen die Modelle für alle Kunden weltweit. Der Zugriff auf andere Claude-Modelle soll von der Anordnung nicht betroffen sein.

Sorge vor Jailbreak und Cybermissbrauch

Konkrete technische Details zu den nationalen Sicherheitsbedenken habe die US-Regierung laut Anthropic nicht genannt. Nach Einschätzung des Unternehmens geht es offenbar um eine Methode, mit der sich Schutzmechanismen von Fable 5 umgehen lassen sollen. Anthropic beschreibt den gemeldeten Fall allerdings nicht als universellen Jailbreak, sondern als engen Spezialfall: Das Modell sei angewiesen worden, eine bestimmte Codebasis zu prüfen und Softwarefehler zu beheben.

Bei der Prüfung seien lediglich wenige, bereits bekannte und geringfügige Schwachstellen identifiziert worden. Nach Darstellung von Anthropic könnten auch andere öffentlich verfügbare Modelle solche Fehler finden. Das Unternehmen verweist darauf, dass vergleichbare Funktionen im Alltag auch von Sicherheitsteams für legitime Code-Reviews, Bugfixing und Härtungsmaßnahmen genutzt werden.

Fable 5 war bereits mit Einschränkungen gestartet

Fable 5 war erst wenige Tage zuvor als öffentlich nutzbare Variante der neuen Mythos-Klasse vorgestellt worden. Anthropic positionierte das Modell als besonders leistungsfähig bei Softwareentwicklung, Wissensarbeit, Vision-Aufgaben und wissenschaftlicher Recherche. Gleichzeitig hatte der Anbieter zusätzliche Schutzmechanismen eingebaut, um Missbrauch in sensiblen Bereichen wie Cybersecurity, Biologie oder Chemie zu erschweren.

Bei bestimmten Anfragen sollte Fable 5 nicht selbst antworten, sondern auf das weniger leistungsfähige Modell Claude Opus 4.8 zurückfallen. Mythos 5 basiert auf derselben Modellklasse, war aber für ausgewählte Partner vorgesehen und in bestimmten Bereichen weniger stark eingeschränkt.

„Defense in Depth“ statt perfekter Schutz

Anthropic verteidigt sein Sicherheitskonzept als mehrschichtigen Ansatz. Absolute Jailbreak-Resistenz sei bei heutigen KI-Modellen nicht realistisch. Ziel sei vielmehr, Umgehungsversuche eng zu begrenzen, sie aufwendiger zu machen und erfolgreiche Angriffe über Monitoring schnell zu erkennen.

Teil dieses Ansatzes ist auch eine 30-tägige Speicherung von Kundendaten für Mythos-Klasse-Modelle, um Missbrauchsmuster und Jailbreak-Versuche analysieren zu können. Anthropic betont, diese Daten nicht zum Training neuer Modelle zu verwenden.

Relevanz für Admins und Security-Teams

Für Unternehmen zeigt der Vorfall, dass KI-Modelle künftig nicht nur nach Leistungsfähigkeit, Kosten und Datenschutz bewertet werden müssen. Auch geopolitische Verfügbarkeit, Exportkontrollen und kurzfristige regulatorische Eingriffe werden zum Betriebsrisiko.

IT-Abteilungen, die KI-Dienste in Entwicklungs-, Betriebs- oder Security-Prozesse integrieren, sollten daher Ausweichszenarien einplanen: Dazu gehören alternative Modelle, klare Freigabeprozesse, Kosten- und Nutzungsmonitoring sowie dokumentierte Regeln für den Umgang mit sensiblen Daten und Codebasen. Besonders bei agentischen Workflows und Security-Anwendungen reicht es nicht, sich allein auf die Schutzmechanismen eines Anbieters zu verlassen.

Anthropic erklärt, man halte die Maßnahme für ein Missverständnis und arbeite daran, den Zugang wiederherzustellen. Gleichzeitig kritisiert das Unternehmen den Vorgang als intransparent: Eine Regierung müsse zwar unsichere KI-Deployments stoppen können, dies müsse jedoch auf einem klaren, fairen und technisch nachvollziehbaren Verfahren beruhen.

Quellen:

Anthropic Pressemeldung: Statement on the US government directive to suspend access to Fable 5 and Mythos 5