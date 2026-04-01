Vom Garagenprojekt zum Weltkonzern: 50 Jahre Apple

Eine Garage, drei Gründer und ein Fast-Bankrott, der fast alles beendet hätte: Die Geschichte von Apple ist mehr als eine reine Erfolgsserie. 50 Jahre nach der Gründung durch Jobs, Wozniak und den 'vergessenen' Partner Ronald Wayne blickt ein Weltkonzern zurück auf eine Reise, die von der Rettung durch Microsoft bis zur Neuerfindung unseres digitalen Alltags reicht.

Am 1. April 2026 begeht Apple sein 50-jähriges Bestehen. Was 1976 als Idee von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne in einer Garage im kalifornischen Los Altos begann, ist heute einer der wertvollsten Konzerne der Welt. Dabei ist die Geschichte von Mythen umrankt: Während die Garage heute als heiliger Gral der Technikgeschichte gilt, räumte "The Woz" später ein, dass sie eher ein Symbol als eine echte Fabrikationsstätte war. Auch das Gründungstrio hielt nicht lange stand: Ronald Wayne, der das erste – fast barock wirkende – Logo mit Isaac Newton unter einem Apfelbaum gezeichnet hatte, verkaufte seine Anteile aus Angst vor Schulden bereits nach zwölf Tagen für nur 800 Dollar.

Zwischen Geniestreich und Fast-Bankrott

Der Grundgedanke, der damals hinter dem Projekt stand, war so simpel wie ungewöhnlich: Technologie sollte persönlich sein – zugänglich für jeden, nicht nur für Spezialisten. Zum Jubiläum zieht Apple eine breite Produktgeschichte Revue. Vom ersten Apple I über den Macintosh bis hin zum iPod und dem iPhone, das 2007 die Smartphone-Branche neu ordnete. Mit dem iMac 1998 etablierte Apple das berühmte "i", das nicht nur für das Internet, sondern auch für Individualität und Inspiration stand. Später folgten iPad, Apple Watch und AirPods. Parallel dazu baute das Unternehmen ein Dienstleistungsportfolio auf, das heute den App Store, Apple Music und iCloud umfasst.

Doch der Weg zum Erfolg war nicht geradlinig. 1997 stand Apple nur wenige Monate vor dem sicheren Bankrott. In einer der ironischsten Wendungen der Wirtschaftsgeschichte war es ausgerechnet der Erzrivale Microsoft, der mit einer 150-Millionen-Dollar-Investition das Überleben des Unternehmens sicherte und Steve Jobs den Rücken für seinen beispiellosen Siegeszug freihielt.

Innovation und Nutzerfokus als Erfolgsrezept

In einem Statement zum Jubiläum betont Apple heute, nicht das Unternehmen selbst, sondern seine Nutzerinnen und Nutzer würden die eigentliche Geschichte schreiben. "Die bedeutendsten Kapitel werden von euch allen geschrieben", heißt es darin. Der Konzern verweist auf Alltagsszenarien: Menschen, die mit Apple-Produkten Unternehmen gründen, erste Schritte ihrer Kinder festhalten oder Marathons laufen. Diese Rahmung – Technologie als Werkzeug, nicht als Selbstzweck – zieht sich durch die gesamte Jubiläumskommunikation.

Gleichzeitig schaut Apple nach eigener Aussage lieber nach vorn als zurück. "Wir konzentrieren uns mehr darauf, die Zukunft zu gestalten, als uns an das Gestern zu erinnern", schreibt das Unternehmen. Trotzdem dankt Apple zum runden Geburtstag explizit seinen weltweiten Teams, der Entwickler-Community und der Kundschaft – und zitiert dabei jenen Satz, der als inoffizielles Credo des Unternehmens gilt: dass Menschen, die verrückt genug sind zu glauben, sie könnten die Welt verändern, genau die seien, die es tun.

Apple im Zeitalter von KI und digitalem Wandel

Fünf Jahrzehnte nach dem Start ist Apple längst kein reiner Gerätehersteller mehr. Der Konzern aus Cupertino hat die Art geprägt, wie Milliarden Menschen kommunizieren, Musik konsumieren, bezahlen und arbeiten. Wie zukunftsfähig dieses Modell bleibt, ist eine offene Frage – der Druck durch KI-Konkurrenz und veränderte Nutzergewohnheiten wächst. Den Geburtstag jedenfalls feiert Apple an einem Datum, das sich das Unternehmen nicht aussuchen musste, das aber perfekt zu seinem eigenwilligen Geist passt: dem 1. April.