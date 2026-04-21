Nach 15 Jahren: Tim Cook tritt als Apple-CEO ab

Apple hat das Ende einer Ära eingeläutet: Tim Cook, einer der einflussreichsten Konzernchefs der Welt, gibt den CEO-Posten ab. Sein Nachfolger John Ternus kennt Apple von innen wie kaum jemand sonst – und hat schon einige der meistverkauften Produkte der Firmengeschichte verantwortet.

Apple hat eine bedeutende Personalentscheidung bekanntgegeben: Tim Cook gibt zum 1. September 2026 den CEO-Posten ab und wechselt in die Rolle des Executive Chairman im Verwaltungsrat. Sein Nachfolger wird John Ternus, derzeit Senior Vice President of Hardware Engineering. Der Verwaltungsrat stimmte dem Wechsel einstimmig zu. Cook bleibt bis zum Sommer in seiner aktuellen Funktion, um den Übergang gemeinsam mit Ternus zu gestalten.

Verantwortung für Hardware-Entwicklung

Ternus ist kein Neuling im Apple-Kosmos: Er stieß 2001 zum Unternehmen und arbeitete sich vom Produktdesignteam über die Position des Vice President (2013) bis in die Konzernführung vor, der er seit 2021 als Senior Vice President angehört. In seiner bisherigen Karriere verantwortete er die Hardware-Entwicklung quer durch alle Apple-Produktkategorien. Darunter fallen unter anderem die Einführung des iPad, der AirPods und mehrere Generationen von iPhone, Mac und Apple Watch. Zuletzt brachte sein Team das MacBook Neo auf den Markt sowie das überarbeitete iPhone-17-Lineup mit dem besonders dünnen iPhone Air und den leistungsstarken Pro-Modellen.

Cooks Bilanz nach 15 Jahren an der Spitze ist beachtlich: Unter seiner Führung stieg die Marktkapitalisierung von rund 350 Milliarden auf vier Billionen US-Dollar – ein Plus von mehr als 1000 Prozent. Der Jahresumsatz wuchs von 108 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2011 auf über 416 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2025. Neue Produktkategorien wie Apple Watch, AirPods und Apple Vision Pro entstanden in seiner Amtszeit, ebenso wie das milliardenschwere Services-Geschäft, das Apple intern mit einem Fortune-40-Konzern vergleicht. Außerdem trieb Cook die Umstellung auf Apple-eigene Chips voran, die dem Unternehmen mehr Kontrolle über seine Kerntechnologie verschaffen.

Leistungstärker, langlebiger und reparierbar

Ternus bringt einen ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund mit: Er studierte Maschinenbau an der University of Pennsylvania und arbeitete vor Apple als Mechanical Engineer bei Virtual Research Systems. Unter seiner Leitung entwickelte sein Team nicht nur leistungsstärkere Geräte, sondern auch langlebigere und reparierbarere Produkte. Zu den Neuerungen zählen eine neue recycelte Aluminiumlegierung, 3D-gedrucktes Titan für die Apple Watch Ultra 3 sowie AirPods mit klinisch validierter Hörgerätefunktion. Ternus wird mit seinem Amtsantritt auch in den Verwaltungsrat einziehen.

Arthur Levinson, der Apple 15 Jahre als nicht geschäftsführender Chairman begleitet hat, übernimmt zum gleichen Datum die Rolle des Lead Independent Director. Cook wird in seiner neuen Funktion als Executive Chairman unter anderem den Kontakt zu Regierungen und politischen Entscheidungsträgern weltweit pflegen. Wie Ternus das Unternehmen inhaltlich lenken wird, ob er Cooks strategische Prioritäten fortführt oder eigene Akzente setzt, bleibt vorerst offen. Die Technologiebranche dürfte den Wechsel genau beobachten: Apple ist mit über 2,5 Milliarden aktiven Geräten und mehr als 500 Retail Stores weltweit einer der einflussreichsten Konzerne der Gegenwart.