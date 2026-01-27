Apple setzt bei KI auf Google: Zwei neue Siri-Versionen geplant

Apple steht offenbar kurz davor, zentrale Versprechen seiner KI-Offensive einzulösen. Wie Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet, will der Konzern in der zweiten Februarhälfte eine neue Version von Siri vorstellen, die auf Googles Gemini-KI-Modellen basiert. Das Update markiert den ersten sichtbaren Erfolg einer tiefgreifenden Neuausrichtung von Apples KI-Strategie, die Partnerschaften, Managementwechsel und eine Abkehr von rein internen Modellen umfasst.

Erste Gemini-Siri schon im Februar

Die im Februar erwartete Siri-Version soll erstmals Funktionen liefern, die Apple auf der WWDC 2024 angekündigt hatte: Der Sprachassistent soll auf persönliche Daten und Bildschirminhalte zugreifen können, um komplexere Aufgaben auszuführen. Technisch basiert das System auf angepassten Gemini-Modellen, die zunächst auf Apples Private-Cloud-Compute-Infrastruktur laufen.

Für Administratoren und IT-Verantwortliche ist insbesondere relevant, dass Apple damit faktisch einen Hybridansatz verfolgt: Zwar bleiben Datenschutz, Authentifizierung und Kontextverwaltung in Apples Hoheit, die zugrunde liegenden Foundation Models stammen jedoch von einem externen Anbieter.

Größeres Siri-Upgrade mit iOS 27 geplant

Das Februar-Update gilt laut Gurman nur als Zwischenschritt. Im Juni will Apple auf der WWDC 2026 eine deutlich umfangreichere Siri-Version präsentieren, die stärker dialogorientiert ist und funktional mit Chatbots wie ChatGPT oder Gemini Advanced konkurrieren soll. Diese Version soll im Rahmen von iOS 27 und macOS 27 erscheinen und – anders als bisher – direkt auf Googles Cloud-Infrastruktur ausgeführt werden.

Parallel dazu plant Apple laut Gurman ein eher konservatives Betriebssystem-Update: iOS 27 soll sich – abgesehen von neuen KI-Funktionen – eher wie ein „Snow-Leopard-Release“ anfühlen, also mit Fokus auf Stabilität, Performance und Konsolidierung.