Augen bei der Bildschirmarbeit gezielt entlasten

Lange Sitzungen vor dem Bildschirm gehören für viele Administratoren zum Alltag – ob bei der Analyse von Logs, im Monitoring oder bei Remotezugriffen. Dabei geraten einfache ergonomische Maßnahmen schnell in den Hintergrund. Mit einigen grundlegenden Anpassungen lässt sich die Belastung für die Augen jedoch deutlich reduzieren, ohne den Arbeitsfluss spürbar zu unterbrechen.

Eine einfache Methode zur Entlastung der Augen ist die sogenannte 20-20-20-Regel: Wer regelmäßig arbeitet, sollte etwa alle 20 Minuten für rund 20 Sekunden den Blick vom Bildschirm lösen und auf ein weiter entferntes Objekt richten. Das entspannt die Augenmuskulatur und hilft, Ermüdungserscheinungen vorzubeugen.

Ergänzend lohnt es sich, den Arbeitsplatz selbst zu überprüfen. Ein ausreichender Abstand zum Monitor, eine angepasste Helligkeit sowie die Vermeidung von Spiegelungen reduzieren die Belastung zusätzlich. Auch bewusstes Blinzeln spielt eine Rolle, da die Blinkfrequenz bei konzentrierter Bildschirmarbeit deutlich sinkt.

Webseiten wie ergonomie360.de oder die Techniker Krankenkasse bieten ergänzend kompakte Hinweise zur Umsetzung solcher Maßnahmen und fassen typische Ursachen für Augenbelastung am Bildschirm zusammen. Mit diesen Ansätzen lässt sich die visuelle Belastung im Arbeitsalltag spürbar senken. Gerade bei längeren Sessions vor dem Bildschirm kann das dazu beitragen, Konzentration und Leistungsfähigkeit über den Tag hinweg stabil zu halten.