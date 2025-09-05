Kritzeln bis die KI kommt

Wer für einfache Anwendungen wie eine E-Mail-Signatur, einen Briefkopf oder eine kleine Präsentation spontan eine ansprechende Grafik benötigt, kann den kostenlosen Webdienst AutoDraw ausprobieren. Mit Unterstützung von KI und erfahrenen Designern verwandelt die Plattform selbst grobe Skizzen in saubere, druckreife Grafiken – direkt im Browser und ohne Installation. Die Vorschläge passen sich dabei in Echtzeit an das Gezeichnete an, und fertige Ergebnisse lassen sich unkompliziert herunterladen oder in andere Anwendungen einbinden.

AutoDraw richtet sich an alle, die schnell und unkompliziert einfache Grafiken erstellen möchten, ohne dabei professionelle Designsoftware nutzen zu müssen. Die browserbasierte Plattform kombiniert die Erfahrung talentierter Designer mit Methoden künstlicher Intelligenz. Während der Nutzer skizziert, schlägt AutoDraw passende Formen oder Symbole vor, die sich mit einem Klick übernehmen lassen. So entsteht aus einer groben Kritzelei im Handumdrehen eine klar strukturierte Grafik.

Die Bedienung ist bewusst einfach gehalten: Auf einer übersichtlichen Oberfläche lassen sich freie Zeichnungen, Formen und Texte kombinieren. Während des Zeichnens erkennt AutoDraw automatisch, was dargestellt werden soll, und bietet optimierte Vorschläge an. Dank dieser Funktion entstehen auch ohne zeichnerisches Talent visuell ansprechende Ergebnisse, die sich vielseitig verwenden lassen.

Da der Dienst vollständig im Browser läuft, funktioniert AutoDraw auch problemlos auf Smartphones und Tablets. Ideen lassen sich so jederzeit unterwegs umsetzen und später weiterbearbeiten. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, die fertigen Grafiken direkt herunterzuladen oder in andere Anwendungen einzubinden.