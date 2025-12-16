AWS re:Invent: Von der Cloud zur KI-Plattform

Die AWS re:Invent 2025 setzte klare Schwerpunkte: autonome KI-Agenten, vereinfachte Modellanpassung und spürbare Kostensenkungen. Der Cloudanbieter richtet seine Plattform damit stärker auf Automatisierung und operative Effizienz aus. Wir zeigen, welche interessanten Neuerungen auf Admins in mittelständischen Unternehmen warten.

Die AWS re:Invent 2025 Anfang Dezember in Las Vegas machte deutlich, wohin sich die Plattform entwickelt: AWS verschiebt den Fokus von reiner Cloudinfrastruktur hin zu KI-gestützter Automatisierung. Autonome Agenten, vereinfachte Modellanpassung und spürbare Kostensenkungen prägen die Ankündigungen. Für mittelständische IT-Abteilungen ergeben sich daraus kurzfristige Einsparpotenziale ebenso wie strategische Entscheidungen für die kommenden Jahre.

Autonome Agenten als neuer Standard

Im Zentrum der Konferenz standen autonome KI-Agenten. AWS beschreibt sie als nächsten logischen Schritt nach klassischen Assistenten. Mit der neuen AI-IDE Kiro und den sogenannten Frontier Agents adressiert der Anbieter Entwicklungs-, Security- und DevOps-Prozesse gleichermaßen. Die Agenten arbeiten über längere Zeiträume selbstständig und übernehmen klar definierte Aufgaben. Praxisbeispiele wie Lyft zeigen, dass sich Bearbeitungszeiten und operative Aufwände deutlich reduzieren lassen.

Für eigene Agentenprojekte stellt AWS mit Amazon Bedrock AgentCore eine Produktionsplattform bereit. Sie unterstützt gängige Agenten-Frameworks und integriert Governance-Funktionen wie natürlichsprachliche Policies und automatische Verhaltensprüfungen. Gerade für regulierte Unternehmen senkt das die Einstiegshürden und erleichtert den kontrollierten Einsatz autonomer Systeme.

KI individualisieren ohne Spezialwissen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Vereinfachung der Modellanpassung. Reinforcement Fine-Tuning in Bedrock erlaubt Optimierungen ohne große Trainingsdatensätze oder tiefes ML-Know-how. Ergänzend bietet SageMaker AI eine serverlose Model-Customization, bei der Administratoren Modelle wie Nova oder Llama anpassen, ohne Infrastruktur betreiben zu müssen. Damit rückt individuelle KI auch für kleinere IT-Teams in Reichweite.

Mit Nova 2 erweitert AWS seine eigene Modellfamilie deutlich. Die Modelle decken ein breites Spektrum ab – von kostengünstigen Alltagsanwendungen bis zu leistungsfähigen, multimodalen Szenarien. Für Unternehmen mit hohen Anforderungen an Datensouveränität bietet Nova Forge die Möglichkeit, eigene Modelle exklusiv auf AWS mit proprietären Daten zu trainieren.

Kosten senken und Altlasten abbauen

Neben KI bringt die re:Invent auch unmittelbar wirksame Kostensenkungen. Die neuen Database Savings Plans ermöglichen Einsparungen über mehrere Datenbankdienste hinweg. Zusätzlich reduziert AWS die Kosten für RDS for SQL Server durch optimierte Instanztypen. Für viele Mittelständler lassen sich diese Maßnahmen direkt in der nächsten Budgetrunde berücksichtigen.

Auch der Abbau technischer Altlasten steht auf der Agenda. AWS Transform automatisiert die Modernisierung von Legacy- und Windows-Anwendungen und adressiert damit ein zentrales Problem gewachsener IT-Landschaften. Ergänzend vereinfacht AWS mit Lambda Durable Functions die Orchestrierung langlebiger Workflows ohne zusätzliche Dienste.

Pragmatische Schritte statt Revolution

Unter dem Strich setzt AWS auf einen pragmatischen Kurs. Kostentransparenz, Governance und schrittweise Automatisierung stehen klar im Vordergrund. Autonome Agenten eröffnen neue Spielräume, verlangen aber eine bewusste strategische Einordnung. Der Abschied von CTO Werner Vogels von der re:Invent-Bühne markiert diesen Übergang symbolisch: AWS wird zur KI-nativen Plattform. Für Admins bleibt die Lernkurve steil – doch die Einstiegshürden sinken.