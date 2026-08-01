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Saubere Sicht im Pixel-Look
Staub und Fingerabdrücke auf Notebook oder Tablet sind unterwegs schnell zur Stelle – ein Reinigungstuch dagegen oft nicht. Der selbsthaftende Bildschirmreiniger verbindet deshalb zwei Funktionen: Seine Mikrofaserseite säubert Displays, während die Vorderseite wie ein Sticker am Gerät haftet. Das Pixelmotiv setzt dabei bewusst auf den Retro-Look früher Computerspiele.
Nach dem Reinigen lässt sich das 8,5 × 10 Zentimeter große Mikrofasertuch wieder auf die Rückseite von Notebook oder Tablet kleben und bleibt damit griffbereit. Der Hersteller bietet neben den abgebildeten Pixel-Augen auch Varianten mit Pixel-Gesicht und Pixel-Katze an. Der wiederverwendbare Bildschirmreiniger kostet bei Spuersinn24 derzeit 13,95 Euro zuzüglich Versandkosten.