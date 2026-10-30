Binance-Hack: Über 6 Milliarden Dollar gestohlen

Ein einziger kompromittierter Arbeitsrechner könnte am Anfang des wohl größten Krypto-Hacks aller Zeiten stehen: Binance nennt erste Details zum Angriff mit 6,3 Milliarden Dollar Schaden. Sicherheitsforscher sehen auffällige Parallelen zum Bybit-Hack und eine raffinierte Masche mit einer besonderen Ethereum-Funktion.

Die Kryptobörse Binance hat erste Ergebnisse ihrer Untersuchung zum milliardenschweren Sicherheitsvorfall und bislang wohl größten Kryptowährungs-Hack aller Zeiten veröffentlicht. Demnach könnte der Laptop eines DevOps-Ingenieurs kompromittiert worden sein und den Angreifern so den Weg ins System geöffnet haben. Den Gesamtschaden beziffert Binance auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar, an den Märkten verlor BNB daraufhin rund 7 Prozent.

Über den infizierten Rechner soll der Angreifer Zugriff auf einen Service-Container erhalten und von dort nicht autorisierte Auszahlungen ausgelöst haben. Hinweise auf ein Leck privater Wallet-Schlüssel hat die Börse nach eigenen Angaben bislang nicht gefunden. Die Untersuchung läuft aber noch, ein ausführlicher technischer Post-Mortem-Bericht soll folgen, sobald alle Fakten geprüft sind.

Signatursystem statt gestohlener Schlüssel

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt das Sicherheitsunternehmen Blockaid. Ben-Natan von Blockaid sprach gegenüber Cointelegraph von “Key Misuse”: Dabei bringen Angreifer ein Signatursystem dazu, bösartige Transaktionen freizugeben, ohne den eigentlichen privaten Schlüssel abzugreifen. “Es scheint sich um eine Kompromittierung der Signatur-Infrastruktur zu handeln. Wir glauben nicht, dass ein Schlüssel geleakt wurde”, sagte er.

In einer Onchain-Analyse auf X beschreibt Blockaid das Vorgehen genauer. Der Angreifer bündelte demnach 50 Autorisierungen nach dem Standard EIP-7702 in einer einzigen Transaktion, die auf die Adresse “Binance 14” zielte. Eine davon passte offenbar zur erforderlichen Nonce des Kontos und wurde akzeptiert.

EIP-7702 erlaubt es, die Ausführung eines Kontos an Smart-Contract-Code zu delegieren. Laut Blockaid wurde das betroffene Konto an einen nicht verifizierten Sweeper-Contract übertragen, über den ein festgelegter Operator Token und Ether abziehen konnte. Ben-Natan hält es außerdem für möglich, dass mehrere Geräte kompromittiert waren und sich die Angreifer durch das Netzwerk der Börse bewegten.

Parallelen zum Bybit-Hack, Spur nach Nordkorea

Wie unübersichtlich die Lage zunächst war, zeigt eine frühere Aussage von Arkham-CEO Miguel Morel. Vor dem jüngsten Binance-Update sah er noch zu wenige Informationen, um zwischen gestohlenen Schlüsseln und kompromittierter Infrastruktur zu unterscheiden, und erklärte: “Soweit wir es beurteilen können, scheint der Hack noch zu laufen.”

Auf mögliche Parallelen zum Bybit-Angriff vom Februar 2025 angesprochen, nannte Ben-Natan die Vorfälle “sehr, sehr ähnlich”. Damals hatten Angreifer laut Bybits forensischem Update die Zugangsdaten eines Safe-Entwicklers kompromittiert, die Infrastruktur des Wallet-Anbieters infiltriert und Unterzeichner zur Freigabe einer bösartigen Transaktion verleitet. Ben-Natan sieht zudem Ähnlichkeiten zu Operationen mit Verbindung zu Nordkorea, betont aber, dass diese Zuordnung nicht bestätigt ist.

Deutlicher wird die Blockchain-Analysefirma TRM Labs: Sie ordnet den Angriff mit hoher Sicherheit der nordkoreanischen Hackereinheit TraderTraitor zu, die das FBI bereits für den Bybit-Hack verantwortlich gemacht hat. Laut TRM flossen rund 6,36 Milliarden Dollar aus Binance-Wallets auf zehn Blockchains ab, der Großteil innerhalb von etwa 20 Minuten, nach mindestens 36 Stunden Vorbereitung. Weil Wallets auf neun weiteren Chains zeitgleich per gewöhnlicher signierter Überweisung leerliefen, geht auch TRM von einer Kompromittierung des Signatursystems aus.

Schaden, Erstattung und Sofortmaßnahmen

Gemeinsam mit Blockchain-Partnern hat Binance nach eigenen Angaben bereits rund 3 Milliarden US-Dollar der betroffenen Assets onchain einfrieren lassen. Sämtliche Verluste will die Börse aus dem Notfallfonds SAFU (Secure Asset Fund for Users) und aus eigenen Mitteln decken, Kundengelder seien sicher. Nach Abschluss der Aufarbeitung soll außerdem ein aktualisierter Proof of Reserves erscheinen.

TRM kommt auf etwas weniger, nämlich rund 2,7 Milliarden Dollar, gesperrt vor allem von den Stablecoin-Emittenten Tether und Circle. Der Angreifer versuchte, den Sperren zuvorzukommen, und tauschte Stablecoins mit mehr als 10 Prozent Abschlag in Ether. Inzwischen kontrolliert er laut TRM ETH und Bitcoin im Wert von rund 2,4 Milliarden Dollar, die kein Emittent mehr einfrieren kann.

Als Sofortmaßnahme hat Binance Ein- und Auszahlungen vorübergehend ausgesetzt und die Autorisierung der betroffenen Adresse widerrufen. Zusammen mit Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Analysepartnern versucht die Börse, die Gelder aufzuspüren und die bislang unbekannten Täter zu identifizieren. Nutzer sollen sich bis dahin ausschließlich über offizielle Binance-Kanäle informieren.