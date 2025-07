bitchat: Chatten ohne Internet

Mit "bitchat" stellt Twitter-Mitgründer Jack Dorsey eine neue Messaging-App vor, die komplett dezentral und ohne Internetverbindung funktioniert. Die Anwendung setzt auf ein Bluetooth-Mesh-Netzwerk und richtet sich an Nutzer, die besonders hohe Ansprüche an Privatsphäre und Ausfallsicherheit stellen – etwa in Krisensituationen oder bei politischen Aktionen.