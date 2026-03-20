Schneller Peer-to-Peer-Datenaustausch

Dateien sicher mit Dritten teilen, ohne Clouddienste oder aufwendige Setups – die Open-Source-Plattform "Blaze" macht genau das möglich. Das Prinzip erinnert an einen verschlüsselten Gruppenchat, dreht sich aber vollständig um den schnellen Dateitransfer.

Auf der Blaze-Website richtet man zunächst einen Raum ein und teilt den Zugang mit den vorgesehenen Empfängern. Jedes Mitglied authentifiziert sich mit einem frei gewählten Spitznamen. Danach genügt ein Klick auf "Send File", um Dateien an alle Teilnehmer im Raum zu schicken. Für die Übertragung setzt Blaze je nach Browserunterstützung auf WebTorrent oder WebSockets gemäß WebRTC-Standard – die Daten fließen also direkt von Gerät zu Gerät, ohne Umweg über einen zentralen Server. Sobald alle Teilnehmer den Raum verlassen, wird er automatisch gelöscht und hinterlässt keine Spuren.