Kritische Sicherheitslücke in Brotli gefährdet Node.js, Python und weitere Anwendungen

Eine Schwachstelle im weitverbreiteten Brotli-Dekomprimierer ermöglicht es Angreifern, mit manipulierten komprimierten Daten Speicherfehler auszulösen und unter Umständen Schadcode auszuführen. Die als CVE-2026-111497 erfasste Sicherheitslücke erreicht einen CVSS-Wert von 9,2 und betrifft neben Node.js auch Python-Anwendungen und weitere Software, die auf die Kompressionsbibliothek zurückgreift. Für zahlreiche Produkte stehen bereits Sicherheitsupdates bereit.

Die von Google entwickelte Brotli-Bibliothek kommt in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, um Daten verlustfrei zu komprimieren und wieder zu entpacken. Besonders verbreitet ist das Verfahren bei der HTTP-Komprimierung von Webseiten und anderen übertragenen Inhalten. Eine kritische Schwachstelle im Decoder kann nun dazu führen, dass bereits die Verarbeitung eines speziell präparierten Brotli-Datenstroms einen Sicherheitsvorfall auslöst.

Unter der Kennung CVE-2026-111497 wird die Schwachstelle mit einem CVSS-4.0-Wert von 9,2 als kritisch eingestuft. Laut Sicherheitsbeschreibung können nicht authentifizierte Angreifer durch manipulierte komprimierte Daten benachbarte Speicherbereiche überschreiben. Mögliche Folgen sind der Absturz des betroffenen Prozesses, die Offenlegung sensibler Speicherinhalte und unter bestimmten Voraussetzungen die Ausführung beliebigen Programmcodes.

Fehlerhafte Speicherverarbeitung im Brotli-Decoder

Die Ursache liegt in der Verarbeitung von Blockwechseln innerhalb komprimierter Brotli-Daten. Eine Funktion des Decoders unterscheidet in anfälligen Versionen nicht ausreichend zwischen fehlerhaften Eingabedaten und Situationen, in denen weitere Daten erwartet werden. Dadurch kann der Decoder einen ungültigen Datenstrom weiterverarbeiten und über die vorgesehenen Speichergrenzen hinausschreiben.

Betroffen sind nach Angaben des CVE-Eintrags die Brotli-Versionen 1.0.3 bis einschließlich 1.2.0, wobei für die verschiedenen Versionszweige bereits korrigierte Ausgaben vorliegen. Als abgesichert gelten die Versionen 1.0.10, 1.1.1 und 1.2.1 beziehungsweise neuere Releases der jeweiligen Entwicklungszweige.

Node.js und Python ebenfalls betroffen

Besondere Aufmerksamkeit erhält die Schwachstelle durch ihre Auswirkungen auf Node.js. Dort wird Brotli als Bestandteil der Laufzeitumgebung verwendet. Anwendungen können daher gefährdet sein, wenn sie von Angreifern kontrollierte komprimierte Daten entgegennehmen und dekomprimieren. Für die unterstützten Node.js-Versionszweige nennen die veröffentlichten Sicherheitshinweise die korrigierten Versionen 22.23.4, 24.22.1 und 26.12.1.

Auch Python-Anwendungen sind betroffen. Die Pakete Brotli und brotlicffi enthalten den anfälligen Decoder. Das Problem kann dabei selbst dann auftreten, wenn die eigentliche Anwendung Brotli nicht ausdrücklich importiert. HTTP-Bibliotheken wie urllib3 , requests , httpx oder aiohttp können eine installierte Brotli-Unterstützung automatisch zur Verarbeitung komprimierter HTTP-Antworten verwenden.

Angriffsmöglichkeiten bestehen somit nicht ausschließlich bei Servern, die komprimierte HTTP-Anfragen entgegennehmen. Auch Clients können betroffen sein, wenn sie Antworten von nicht vertrauenswürdigen Gegenstellen dekomprimieren. Für Python stehen die korrigierten Pakete Brotli 1.2.1 und brotlicffi 1.2.1.0 zur Verfügung.

Sicherheitsupdates für weitere Plattformen

Die Reichweite der Schwachstelle geht über Node.js und Python hinaus. Auch Anwendungen, Proxys und andere Komponenten, die Brotli als direkte oder indirekte Abhängigkeit einbinden, müssen überprüft werden.

Nach den veröffentlichten Sicherheitsinformationen stehen unter anderem folgende korrigierte Versionen bereit:

Komponente Korrigierte Versionen Google Brotli 1.0.10, 1.1.1 oder 1.2.1 Node.js 22.23.4, 24.22.1 oder 26.12.1 Python Brotli 1.2.1 Python brotlicffi 1.2.1.0 Bun 1.4.4 Envoy 1.37.8, 1.38.6, 1.39.3 oder 1.40.0 Istio 1.29.9, 1.30.6 oder 1.31.2

Dabei ist zu beachten, dass Linux-Distributionen Sicherheitskorrekturen teilweise in ältere Paketversionen zurückportieren. Die angezeigte Versionsnummer allein reicht deshalb nicht immer aus, um den Patchstand zu beurteilen.

Administratoren sollten Abhängigkeiten überprüfen

IT-Verantwortliche sollten insbesondere Anwendungen untersuchen, die Brotli-komprimierte Daten aus nicht vertrauenswürdigen Quellen verarbeiten. Dazu zählen Webanwendungen, API-Dienste, HTTP-Clients, Crawler sowie Container und selbst entwickelte Software mit eingebundenen Brotli-Bibliotheken.

In Python-Umgebungen lassen sich installierte Pakete beispielsweise mit folgendem Befehl überprüfen:

python -m pip show Brotli brotlicffi

Neben direkt installierten Paketen sollten Administratoren auch transitive Abhängigkeiten berücksichtigen. Nach einem Update müssen gegebenenfalls Container-Images und Anwendungen mit statisch eingebundenen Bibliotheken neu erstellt und betroffene Dienste neu gestartet werden.

Steht noch kein Sicherheitsupdate zur Verfügung, kann die Deaktivierung der Brotli-Dekomprimierung das Risiko vorübergehend reduzieren. Bei eingehenden HTTP-Anfragen lässt sich die Verarbeitung entsprechend komprimierter Daten beispielsweise am Reverse Proxy unterbinden. HTTP-Clients sollten außerdem keine Brotli-Antworten mehr dekodieren. Allein das Entfernen von br aus dem Header Accept-Encoding bietet keinen vollständigen Schutz, da ein Server dennoch entsprechend komprimierte Daten zurückliefern kann.

Eine pauschale Gefährdung sämtlicher Webserver besteht allerdings nicht: Apache und Nginx dekodieren Brotli-Daten in ihren Standardkonfigurationen nicht automatisch. Entscheidend ist, ob eine verwundbare Decoder-Implementierung tatsächlich mit von Angreifern kontrollierten Daten in Berührung kommt.

Angesichts der breiten Verbreitung der Bibliothek empfiehlt sich eine zeitnahe Bestandsaufnahme. Besonders exponierte Anwendungen sollten priorisiert aktualisiert werden.