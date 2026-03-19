Rechenzentren: Strategie beschlossen, Kritik folgt

Die Bundesregierung will den Ausbau von Rechenzentren in Deutschland massiv beschleunigen und hat dazu eine umfassende Strategie beschlossen. Sie reagiert damit auf den steigenden Bedarf durch KI, Cloud und High-Performance-Computing. Im Fokus stehen schnellere Genehmigungen, bessere Energieversorgung und mehr technologische Souveränität – mit direkten Auswirkungen auf Planung, Betrieb und Architektur moderner Rechenzentren.

Mit der am 18. März beschlossenen Rechenzentrumsstrategie definiert die Bundesregierung erstmals einen umfassenden Rahmen für den Ausbau digitaler Infrastruktur. Ziel ist es, die Rechenzentrumskapazitäten bis 2030 mindestens zu verdoppeln und die Kapazitäten für KI- und HPC-Workloads sogar zu vervierfachen. Damit reagiert die Politik auf den stark wachsenden Bedarf an Rechenleistung durch datenintensive Anwendungen und KI-Modelle.

Energie, Effizienz und Netzanschluss im Fokus

Die Strategie (PDF) gliedert sich in drei zentrale Handlungsfelder: Energie und Nachhaltigkeit, Standort und Fläche sowie Technologie und Souveränität. Für Betreiber und IT-Verantwortliche besonders relevant sind konkrete Maßnahmen rund um Stromversorgung, Netzanschlüsse und Betriebsoptimierung. So soll der Netzanschluss von Rechenzentren beschleunigt und durch flexiblere Anschlussmodelle ergänzt werden, etwa durch standardisierte Verfahren und skalierbare Anschlusskonzepte.

Parallel will die Bundesregierung die Energieversorgung stärker auf erneuerbare Quellen ausrichten und gleichzeitig die Betriebskosten senken. Rechenzentren sollen perspektivisch vollständig mit grünem Strom betrieben werden. Zudem rücken Effizienzkennzahlen wie die Power Usage Effectiveness (PUE) und die Abwärmenutzung stärker in den Fokus. Letztere gilt als wichtiger Hebel, um Rechenzentren in kommunale Wärmeinfrastrukturen einzubinden und ihre Gesamtenergiebilanz zu verbessern .

Standorte, Verfahren und technologische Souveränität

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Standortentwicklung. Bund und Länder wollen geeignete Flächen schneller ausweisen und erschließen, etwa durch die Nutzung von Brownfield-Standorten wie ehemaligen Industrie- oder Kraftwerksarealen. Gleichzeitig sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht und digitalisiert werden, was kürzere Vorlaufzeiten für neue Projekte ermöglichen soll.

Technologisch adressiert die Strategie vor allem die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern. Deutschland und Europa sollen entlang des gesamten Technologie-Stacks – von Halbleitern über Server bis zur Cloudsoftware – eigene Kompetenzen ausbauen. Geplant ist unter anderem die Förderung von HPC- und Forschungsinfrastrukturen sowie der Aufbau mindestens einer KI-Gigafabrik in Deutschland. Gleichzeitig setzt die Bundesregierung auf offene Standards, Multicloud-Ansätze und föderierte Architekturen, um Interoperabilität und Portabilität zu verbessern.

Für die öffentliche Verwaltung sieht die Strategie zudem eine stärkere Nutzung von Cloudinfrastrukturen vor. Dabei sollen hybride Modelle entstehen, die staatliche und kommerzielle Angebote kombinieren, aber zugleich Anforderungen an Sicherheit und Souveränität erfüllen. Eine zentrale Rolle spielt dabei eine geplante souveräne Cloudplattform für KI-Anwendungen.

Branche begrüßt Strategie – sieht aber Lücken

Allerdings stößt die Strategie in der Branche nicht nur auf Zustimmung. Die German Datacenter Association (GDA) bewertet den Beschluss zwar als wichtiges Signal für den Standort Deutschland, sieht aber zentrale Punkte unzureichend adressiert. Kritisch hebt der Verband vor allem den fehlenden Fokus auf die gesellschaftliche Akzeptanz hervor. In der Praxis scheiterten Projekte zunehmend an Widerständen auf kommunaler Ebene – selbst bei geeigneten Standorten und in etablierten Regionen .

Auch bei Genehmigungsverfahren bleibe die Strategie aus Sicht der Branche zu unverbindlich. Statt konkreter, bundeseinheitlicher Vorgaben setze die Bundesregierung bislang vor allem auf Prüfaufträge und Best-Practices-Ansätze. Darüber hinaus bemängelt die GDA fehlende Klarheit bei Stromkosten und Energiepreisen – ein zentraler Faktor, da Energiekosten rund die Hälfte der Betriebskosten von Rechenzentren ausmachen.

Weitere Kritikpunkte betreffen den Fachkräftemangel, der zwar als Risiko benannt wird, aber bislang ohne konkrete Maßnahmen bleibt. Insgesamt sieht die Branche damit eine Lücke zwischen ambitionierten Ausbauzielen und den tatsächlichen Rahmenbedingungen für Planung und Betrieb. Entscheidend werde daher sein, wie konsequent und schnell die angekündigten Maßnahmen umgesetzt werden.