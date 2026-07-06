CalyxOS ist zurück: Neustart mit Version 7.2.2.0

Monatelang war es still um CalyxOS geworden. Jetzt meldet sich das datenschutzorientierte Android-Projekt mit einer neuen Version, überarbeiteter Sicherheitsarchitektur und einem klaren Plan für die Zukunft zurück.

Nach einer längeren Pause ist das datenschutzfreundliche Android-Betriebssystem CalyxOS wieder regulär verfügbar. Mit der Version 7.2.2.0 kehrt das Projekt zum gewohnten Update-Rhythmus zurück und verspricht künftig wieder alle Sicherheits- und Funktionsaktualisierungen zeitnah auszuliefern.

Wer die vorherige Testversion 7.2.1.0 bereits installiert hatte, muss nichts weiter tun: Das Update kommt automatisch over the air. Alle anderen Nutzer, die von einer älteren CalyxOS-Version (6.10.10/20 oder früher) oder einem anderen Android-System kommen, müssen ihr Gerät hingegen einmal komplett neu aufsetzen.

Installation: Mehrere Wege führen zum Ziel

Für die Neuinstallation stehen mehrere Werkzeuge bereit. Seedvault ermöglicht es, Daten von anderen Custom-ROMs zu sichern und anschließend wiederherzustellen. Wer es besonders komfortabel mag, greift zum CalyxOS Web Installer, einer browserbasierten Installationshilfe, die aktuell allerdings nur für Pixel- und Motorola-Geräte funktioniert.

Für alle anderen unterstützten Smartphones bleibt der sogenannte Device Flasher die Alternative, ein Kommandozeilen-Tool für Windows und Linux. Die Entwickler weisen ausdrücklich darauf hin, vor der Installation die geräte­spezifischen Hinweise zu lesen, da sonst ein fehlerhafter Flash-Vorgang oder gar ein "gebricktes" Gerät drohen kann. Neu mit an Bord ist außerdem das SHIFTphone 8, das ab sofort offiziell von CalyxOS unterstützt wird.

Sicherheit und Infrastruktur im Fokus

Hinter den Kulissen hat das Team einiges umgebaut. So signiert CalyxOS seine Builds künftig über eine neu entwickelte, quelloffene HSM-Lösung, die zusätzliche Redundanz schaffen und einzelne Schwachstellen im Signaturprozess vermeiden soll. Parallel dazu wurde die Serverstruktur aufgeräumt und vereinfacht.

Weil Google mittlerweile seltener AOSP-Quellcode veröffentlicht, hat das Entwicklerteam eigene Skripte gebaut, um monatliche Patches schneller einspielen zu können. Ganz automatisch läuft das aber nicht: Manuelle Schritte, etwa beim Beschaffen und Verwalten von Kernel-Quellen, bleiben weiterhin nötig, während sich ein leitender Ingenieur um die Pflege der Basis-Gerätebäume für LineageOS und CalyxOS kümmert.

Android 17 und ein Umzug für die Matrix-Community

Mit Blick nach vorn kündigt das CalyxOS-Team an, die Entwicklungs-Roadmap künftig transparenter zu kommunizieren, unter anderem über den öffentlichen GitLab-Issue-Tracker. Ein größeres Vorhaben ist zudem die Portierung auf Android 17, das erst kürzlich erschienen ist: Eine konkrete Zeitschiene für die kommende Version CalyxOS 8 soll in Kürze folgen.

Auch die Matrix-Kanäle der Community bekommen ein Update: In etwa einer Woche wechseln alle Räume auf Version 12, begleitet von einer neuen Matrix Space zur einfacheren Verwaltung künftiger Umzüge. Betroffene Mitglieder werden vorab informiert.

Personelle Veränderungen im Team

Auch personell tut sich etwas bei CalyxOS. Kernentwickler Aayush, der maßgeblich an der App Aurora Store mitgearbeitet hat, verlässt das Projekt für eine neue berufliche Station. Als Nachfolger für die Infrastrukturarbeit steigt Habib ein und übernimmt die Aufgaben von Nat, der die Serverinfrastruktur des Projekts über die vergangene Zeit maßgeblich mitgestaltet hat. Das Team bedankt sich ausdrücklich bei beiden für ihren Einsatz und blickt zugleich nach vorn auf die nächsten Entwicklungsschritte.