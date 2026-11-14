Kultige Fingeruhr

Wer seine Casio-Digitaluhr schon immer am Finger statt am Handgelenk tragen wollte, bekommt jetzt Gelegenheit dazu. Mit der CRW-002 hat der japanische Hersteller seine legendäre A168 auf Ringgröße geschrumpft – inklusive Digitalanzeige, Stoppuhr und Beleuchtung. Die Miniaturuhr aus Edelstahl verbindet Retro-Charme mit erstaunlich viel Technik. Nur beim Ablesen dürfte etwas Fingerfertigkeit gefragt sein.

Die klassische Casio-Digitaluhr gehört zu den Technik-Ikonen der vergangenen Jahrzehnte. Jetzt hat der japanische Hersteller das Design seiner seit 1995 erhältlichen A168 so weit verkleinert, dass die Uhr bequem an einen Finger passt. Die CRW-002D-1A übernimmt dabei nicht nur das kantige Gehäuse und das typische Zifferblatt, sondern auch zahlreiche Funktionen des Originals. Um die Technik unterzubringen, hat Casio das Uhrenmodul auf etwa ein Zehntel seiner ursprünglichen Größe geschrumpft.

Trotz ihrer Abmessungen von gerade einmal 25,2 × 18,2 × 6,2 Millimetern zeigt die Ringuhr Stunden, Minuten und Sekunden an. Hinzu kommen eine Stoppuhr, ein automatischer Kalender, eine zweite Zeitzone und eine LED-Beleuchtung. Ein dezentes Lichtsignal kann zu einer festgelegten Uhrzeit oder zu jeder vollen Stunde aufblinken. Das Edelstahlgehäuse wiegt 15 Gramm, ist gegen Wasser im Alltag geschützt und beherbergt eine austauschbare Batterie, die rund zwei Jahre durchhalten soll.

Bei der Passform gibt es allerdings Grenzen: Die Uhr ist für einen Ringinnendurchmesser von 20 Millimetern ausgelegt. Zwei mitgelieferte Abstandshalter reduzieren diesen auf 19 beziehungsweise 18 Millimeter. Wer größere Finger hat, muss sich also weiterhin mit einer Uhr am Handgelenk begnügen. Die neue Ringuhr soll im November auf den Markt kommen und voraussichtlich 119 Euro kosten – ein durchaus stolzer Preis für so wenig Uhr am Finger.