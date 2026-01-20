Zwischen Free und Plus: ChatGPT Go weltweit verfügbar

Mit einem neuen, günstigeren Abo-Modell weitet OpenAI den Zugang zu ChatGPT weltweit aus. Der Tarif "ChatGPT Go" richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die mehr Funktionen als im Gratisangebot wollen, ohne in die teureren Pläne einzusteigen.

Im August 2025 hatte OpenAI das Abonnement "ChatGPT Go" zunächst in Indien eingeführt. Ziel war es, einen preislich niedrig angesetzten Zugang zu den wichtigsten Funktionen von ChatGPT zu schaffen. Nach dem Start wurde das Angebot schrittweise auf 170 weitere Länder ausgeweitet und entwickelte sich laut OpenAI zum bislang am schnellsten wachsenden Tarif des Unternehmens. Auch in Deutschland ist die Variante verfügbar. Der Preis für "Go" liegt in den USA bei 8 US-Dollar pro Monat, in anderen Märkten wird er lokal angepasst.

Höheres Kontingent und Kontextumfang

Technisch positioniert sich ChatGPT Go zwischen dem kostenlosen Zugang und ChatGPT Plus. Nutzer erhalten ein deutlich höheres Kontingent an Nachrichten, Datei-Uploads und Bildgenerierungen als im Free-Tier sowie Zugriff auf das Modell GPT-5.2 Instant. Hinzu kommt ein erweiterter Speicher- und Kontextumfang, sodass das System mehr Informationen aus früheren Unterhaltungen berücksichtigen kann.

ChatGPT Plus und ChatGPT Pro bleiben weiterhin auf anspruchsvollere Einsatzszenarien ausgerichtet. Während Plus vor allem für Recherche, Textarbeit und Analyse gedacht ist, richtet sich Pro an sogenannte Power-User mit maximalen Anforderungen an Rechenleistung, Kontextgröße und Funktionsumfang. Beide höherpreisigen Tarife bleiben – ebenso wie Business- und Enterprise-Angebote – werbefrei.

Werbung in freiem und Go-Tarif

Parallel dazu kündigt OpenAI an, in den USA künftig Werbung im kostenlosen ChatGPT-Zugang sowie im Go-Tarif zu testen. Die Anzeigeneinblendungen sollen dazu beitragen, die kostenlosen und günstigen Angebote langfristig finanzierbar zu halten. Für zahlende Nutzer der Plus-, Pro- und Unternehmenspläne sind weiterhin keine Anzeigen vorgesehen.