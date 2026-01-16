Ausfall: ChatGPT teilweise down

Der KI-Chatbot ChatGPT von OpenAI ist gegenwärtig anscheinend nicht vollständig erreichbar. Nutzer melden Probleme beim Zugriff auf die Plattform. So öffnet sich das Webinterface nur stark eingeschränkt und verweigert Interaktionen. Doch eine mögliche Abhilfe gibt es.

Nach Angaben auf der Störungsmeldeplattform allestörungen.de häufen sich aktuell Berichte über Ausfälle. Das Webinterface von ChatGPT lässt sich zwar grundsätzlich aufrufen, jedoch fehlen offenbar die Interaktionsmöglichkeiten. Nutzer können demnach keine Eingaben tätigen oder Antworten erhalten.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine offiziellen Stellungnahmen von OpenAI zum Ausfall vor. Auch zur Ursache der Störung und zur voraussichtlichen Wiederherstellung der Funktionalität gibt es bislang keine Informationen. Die Statusseite von OpenAI ist sich zumindest keiner Ausfälle bei ChatGPT bewusst.

Abhilfe schaffen kann möglicherweise ein Browserwechsel. Streikt ChatGPT beispielsweise in Firefox und lässt sich auch nach dem Löschen der temporären Website-Daten nicht nutzen, hilft unter Umständen ein vorübergehender Wechsel zu Chrome oder Edge. Auf einem Rechner in der Redaktion erweckte dieses Vorgehen den Chatbot wieder zum Leben.