Cisco schließt kritische Lücken in NX-OS und License Manager

Cisco hat Sicherheitshinweise zu fünf kritischen Schwachstellen in seinem Betriebssystem NX-OS veröffentlicht. Bösartige Akteure könnten die Lücken ausnutzen, um beliebigen Code mit Root-Rechten auf Nexus-Switches auszuführen.

Gelingt der Remote-Code-Angriff nicht, lässt sich durch das Ausnutzen der Schwachstellen ein Absturz einzelner Prozesse erzeugen oder ein Neustart des verwundbaren Geräts erzwingen, was zu einem Denial-of-Service-Zustand führt. Die Probleme betreffen die Switches der Modellreihen Nexus 3000 und Nexus 9000 im Standalone-NX-OS-Modus. Eine erfolgreiche Ausnutzung setzt jedoch voraus, dass mindestens eine der Funktionen NX-API, Next Generation OAM (NGOAM) oder MPLS OAM auf den betroffenen Systemen aktiv ist.

Fünf Schwachstellen erfordern spezifische Funktionen

Alle fünf Schwachstellen basieren auf unzureichenden Validierungsprüfungen. Die Lücke CVE-2026-76471 beruht auf einer unzureichenden Eingabevalidierung und lässt sich über präparierte HTTP-Anfragen an das standardmäßig deaktivierte NX-API ausnutzen.

Die drei Schwachstellen CVE-2026-76485, CVE-2026-76486 und CVE-2026-76501 entstehen durch eine fehlerhafte Validierung von IP-Datenverkehr. Angreifer nutzen diese über präparierte Pakete aus, die sie an ein IP-Interface senden. Alle drei setzen ein aktives NGOAM voraus. Das Ausnutzen von CVE-2026-76486 erfordert zudem die Aktivierung von Segment Routing over IPv6 (SRv6) oder Network Virtualization Overlay (NV Overlay). Für NV Overlay setzt das System laut Cisco zusätzlich einen VXLAN Ethernet VPN (EVPN) VXLAN Network Identifier (VNI) voraus, der an ein Network Virtualization Endpoint Interface (NVE) mit mindestens einem gelernten Peer-VXLAN-Tunnel-Endpoint (VTEP) gebunden ist. CVE-2026-76501 lässt sich ausnutzen, wenn das nur von einigen Nexus-9000-Modellen unterstützte SRv6 aktiviert ist.

Bei CVE-2026-76465 verarbeitet die Software MPLS-Echo-Request-Pakete fehlerhaft, was Angriffsszenarien über präparierte Anfragen an die IP-Adresse des Geräts ermöglicht. Hierfür muss MPLS OAM explizit aktiviert sein. Nexus-9000-Switches mit Silicon-One-ASICs unterstützen diese Funktion nicht und sind gegen diese Schwachstelle immun. Switches der Reihe Nexus 7000 sowie Nexus-9000-Geräte im ACI-Modus sind von keiner der fünf Schwachstellen betroffen.

Cisco empfiehlt ein Upgrade der NX-OS-Releases auf eine behobene Version, die sich über das Software-Checker-Werkzeug des Herstellers identifizieren lässt. Wenn Sie NGOAM, NX-API oder MPLS OAM nicht benötigen, sollten Sie die Funktionen deaktivieren, um den Angriffsvektor zu eliminieren. Zudem stellt der Hersteller temporäre Live-Protect-Schutzmechanismen bereit, falls Administratoren Systeme vorerst nicht aktualisieren oder neu starten können. Alle fünf Lücken wurden bei internen Sicherheitstests entdeckt; Hinweise auf eine aktive Ausnutzung lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vor.

Kritische Schwachstellen im Cisco License Manager

Zusätzlich veröffentlichte der Hersteller Updates zur Sicherheitshärtung für den Cisco License Manager. Die Behebung umfasst mehrere Schwachstellen: fehlende Authentifizierung für kritische Funktionen (CVE-2026-76480, CVSS 9.8), fehlerhafte kryptografische Signaturprüfung (CVE-2026-76482, CVSS 10.0), unzureichend geschützte Anmeldeinformationen (CVE-2026-76483, CVSS 9.1) sowie Code-Injection (CVE-2026-76484, CVSS 8.8).

Die betroffenen Releases erweisen sich unabhängig von der Konfiguration als verwundbar. Umgehungslösungen stehen nicht bereit, weshalb der Hersteller ein zeitnahes Upgrade auf Version 10-202609 empfiehlt. Ältere Versionen unter der Bezeichnung "Smart Software Manager" erhalten keine Patches mehr; in diesen Fällen sollten IT-Verantwortliche auf ein unterstütztes Release migrieren.