Cloud-Souveränität auf dem Prüfstand

Welche Cloud ist wirklich souverän und woran lässt sich das erkennen? Schwarz Digits hat auf der Hannover Messe einen Standard vorgestellt, der genau das messbar machen soll. Ob das Modell über das eigene Ökosystem hinaus Wirkung entfaltet, ist noch offen.

Schwarz Digits hat auf der Hannover Messe den European Sovereign Stack Standard vorgestellt – kurz ES³. Das vierstufige Reifegrad-Modell soll Unternehmen dabei helfen, die digitale Souveränität von Clouddiensten und IT-Services objektiv zu bewerten. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO hat das Modell unabhängig verifiziert.

Orientierung bei der Beschaffung

Hinter dem ES³ steckt mehr als ein bloßes Bewertungsschema: Ein Presales-Tool analysiert zunächst den aktuellen Souveränitäts-Reifegrad eines Unternehmens und leitet daraus Empfehlungen für IT-Lösungen ab. STACKIT, der Cloudanbieter von Schwarz Digits, klassifiziert auf dieser Grundlage die Produkte seiner Technologie-Partner nach dem Reifegrad-Modell und soll Entscheidern damit eine Orientierung bei der Beschaffung geben.

Die vier Stufen des Modells heißen Basic, Initial, Advanced und Future-Proof. Sie bauen kumulativ aufeinander auf, wobei die höchste Stufe auf weitgehende digitale Autonomie der Nutzer abzielt. Bewertet wird anhand eines Katalogs mit mehr als 100 Kriterien – damit geht das Modell über das Cloud Sovereignty Framework der Europäischen Kommission hinaus, an dessen Struktur und Prinzipien es sich orientiert. Langfristig soll der ES³ zu einem EU-weiten Industriestandard werden.

Neutrale Verifizierung der Bewertungen

Die Verifizierung durch BDO soll die Neutralität und Nachvollziehbarkeit der Bewertungen sicherstellen. BDO sieht darin nach eigenen Angaben eine praxisnahe Grundlage für regulierungsrelevante Entscheidungen – ein Aspekt, der vor allem für Unternehmen aus stark regulierten Branchen von Bedeutung sein könnte. Schwarz Digits argumentiert, vollständige Transparenz über den gesamten Tech-Stack sei Voraussetzung für echte Souveränität.

Für das Partnerökosystem rund um STACKIT bringt der Standard ein zusätzliches Element: Geprüfte Lösungen erhalten ein Souveränitäts-Badge, das ihnen Sichtbarkeit verschaffen soll. Auf der Kundenseite soll ein wachsendes Angebot geprüfter Dienste entstehen, die sich nach individuellem Souveränitätsbedarf auswählen lassen. Ob sich das Modell als Industriestandard durchsetzt, wird davon abhängen, wie breit die Akzeptanz außerhalb des eigenen Ökosystems ausfällt.